古着Pellicule (ペリキュール)

❏各種割引

☆フォロワー様割引

2,000円〜→100円オフ!

5,000円〜→200円オフ!

10,000円〜→300円オフ!!

☆リピーター様割引

フォロワー様割引きに加えて、全商品200円オフ!!

☆まとめ買い割引き

2点以上のアイテムを同時にご購入頂いたお客様も、配送料を抑えられた分をお客様に割引き還元させて頂きます!

※各種割引きサービスをご利用頂くには、必ずご購入前にコメントをお願い致します。

価格の変更後にご購入下さい。

購入後の価格の変更は出来かねます。

※トラブル防止の観点から、必ずプロフィール欄を一読して頂きますよう、お願い致します。

❏取扱いアイテム

・ 90s 、 90年代 、 スポーツMIX

・ ストリート 、 アウトドア

・ トレンド 、 インポート 、 ハイブランド

パーカー 、 スウェット 、 Tシャツ

メンズ 、 レディース 問わず、 幅広い古着をお求めやすい価格にて、取り揃えております!

是非とも他の商品もご覧下さいませ!

他の商品は、↓をタップ!

#古着Pellicule

❏ブランド

Supreme

❏サイズ

M サイズ 表記

必ず下記採寸値をご参照下さい。

着丈68/肩幅42 .5/身幅54/袖丈23

多少の誤差はご容赦下さい。

❏カラー

ブラック シャドー ストライプ

画像では分かりにくいほどさり気ないシャドーストライプにシャドーロゴがございます。

❏コンディション

USED

襟元にやや毛羽立ち、画像のように細かなほつれ、引っ掻き傷がございますが、穴や汚れなく、問題な

く着用頂けるアイテムです。

❐素材

ポリエステル 100%

❐購入元

AACD加盟のブランドリユース店・ストア商品

※AACDとは、世の中にある不正商品(コピー品・偽物)を減らすことを目的に発足した一般社団法人

【105】

商品の情報 商品のサイズ M ブランド シュプリーム 商品の状態 目立った傷や汚れなし

