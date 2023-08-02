【超目玉】 トロッター 【希少】ディオール トートバッグ ネイビー ヴィンテージ トートバッグ

■アイテム

MARC JACOBS トートバッグ ミディアム ザ・ジャガード

Christian Dior クリスチャンディオール バッグ ショルダーバッグ ワンショルダー ハンドバッグ 肩掛け オブリーク ジャガード レザー 本革 キャンバス 紺 黒 ブラック ネイビー 総柄 大容量 A4収納 PC収納 旅行 メンズ レディース ユニセックス

【美品 鑑定済】GUCCI GGキャンバス 大容量 トートバッグ A4 収納



【希少】ディオール トロッター トートバッグ ヴィンテージ ネイビー

※付属品無。

【さりー。様専用】マルニマーケットストライプバッグ



HERMES エルメス エールライン MM トートバッグ グレー系 カデナ付

平置き実寸。着画はお断りいたします。

人気 ロンシャンの2023限定プリアージュリプレイ Sサイズ グレー



MARGARET HOWELL マーガレットハウエル 牛革 トート バッグ

大手セレクトショップ(AACD加盟店)購入の鑑定検品済み確実正規品です♪

☆新品 【フルラ】FULRA 個性的なトートバック



ロベルタピエリ フラワー柄 2wayバック 美品

■サイズ(約)

【現行モデル】J&M DAVIDSON ベル スタッズレザートート グレージュ

タテ 28cm

genten ゲンテン サニーバック 2wayバック

ヨコ 25cm

シャネル ビーチバッグ トートバッグ

マチ 7cm

かぬ様専用！美品バレンシアガ ネイビーカバスS ネイビーカバスS パンチングロゴ

ハンドル高さ10cm (ボディ-頂点迄)

【美品 A4可】セリーヌ ブギーバッグ 縦型 スタッズ オールレザー 黒 肩掛け



LOUIS VUITTON ハンドバッグ ダミエ

平置き実寸。着画はお断りいたします。

新品未使用❗セール❗ GINZA KANEMATSU バッグとパンプスのセット



プラダ トート PRADA ナイロン トートバッグ ダークグレー

■状態

ear PAPILLONNER ダルメシアン ナイロントートバッグ 肩掛け

所々に擦れほつれ変色等がある商品ですが使用には問題なく、まだまだお使い頂ける商品でございます＾＾✨内装内ポケットのチャックが外れています、使用する事ないのでそのままでしたが、使用したい方はレールにはめお使い下さい(※画像最後参照)

【ほぼ未使用】エルベシャプリエ 707W トートバッグ 舟型 M 迷彩 カモフラ



【極希少品】MARC JACOBS トートバッグ ゼブラ柄 オレンジ A4収納

■ポイント

【極美品】GUCCI ミニボストンバッグ プリンシー リボン シェリーライン

トレンドのDior(トロッター、オブリーク)のヴィンテージトートバッグで美品はかなり希少です。カラーも1番人気のネイビー×ゴールド♪エレガントにもカジュアルにもお使い頂けます✨

ブレアナ トート【kate spade】



Lucky( ◠‿◠ )様専用です。

■カラー

トトロポーター2ウェイバッグ

ネイビー ゴールド

State of escape ステイトオブエスケープ/トートバッグ ブラッシュ



美品 フェイラー サイドファスナーあり 花柄 シェニール織 トートバッグ

■素材

MARNI マルニフラワーカフェ ストライプトートバッグ

レザー キャンバス

ロエベ ショルダー トートバッグ モノグラム ホワイト ダークブラウン



新品未使用 ゲラルディーニ 2ウェイ ショルダーバッグ トートバッグ

■シリアルナンバー

大容量 プラダ トートバッグ 肩掛け可能 ナイロン 白タグ

BOB 0013

Burberry London バーバリーロンドン トートバッグノバチェック



Tory Burch トリーバーチ トートバック

■配送

シャネル CHANELトラベルトート

簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。

極美品⭐︎アニエスベー iris トートバッグ 現行品 定価4.7万円 牛革 黒

仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。

GUCCI GGキャンバス スカーフ トートバッグ



ご購入前にプロフィールの確認をよろしくお願いします。

⭐︎専用⭐︎ルイヴィトン ネバーフルMM



美品✨プラダ トートバッグ 三角ロゴプレート テスートナイロン 総柄 ブラック

商品番号92900430

商品の情報 ブランド クリスチャンディオール 商品の状態 目立った傷や汚れなし

■アイテムChristian Dior クリスチャンディオール バッグ ショルダーバッグ ワンショルダー ハンドバッグ 肩掛け オブリーク ジャガード レザー 本革 キャンバス 紺 黒 ブラック ネイビー 総柄 大容量 A4収納 PC収納 旅行 メンズ レディース ユニセックス ※付属品無。平置き実寸。着画はお断りいたします。大手セレクトショップ(AACD加盟店)購入の鑑定検品済み確実正規品です♪■サイズ(約)タテ 28cmヨコ 25cmマチ 7cmハンドル高さ10cm (ボディ-頂点迄)平置き実寸。着画はお断りいたします。■状態所々に擦れほつれ変色等がある商品ですが使用には問題なく、まだまだお使い頂ける商品でございます＾＾✨内装内ポケットのチャックが外れています、使用する事ないのでそのままでしたが、使用したい方はレールにはめお使い下さい(※画像最後参照)■ポイントトレンドのDior(トロッター、オブリーク)のヴィンテージトートバッグで美品はかなり希少です。カラーも1番人気のネイビー×ゴールド♪エレガントにもカジュアルにもお使い頂けます✨■カラーネイビー ゴールド■素材レザー キャンバス■シリアルナンバーBOB 0013■配送簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。ご購入前にプロフィールの確認をよろしくお願いします。商品番号92900430

商品の情報 ブランド クリスチャンディオール 商品の状態 目立った傷や汚れなし

本革 イタリア製 組み立てBAG 新品未使用M's Room24 *♡様の専用Maison de FLEUR メゾンドフルール 今季新作2023 ラフォーレ新品 未使用 PVC タグ付き ADMJ トートバッグ 王冠 A4 クラウン超美品 ケイトスペード トートバッグ ピンクベージュ 保存袋付 A4収納コルトモルテド トートバッグNINA RICCI（ニナ・リッチ）ショルダーバッグ