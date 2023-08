定価:35,200円

ベーシックなクルーネックのノースリーブワンピース。

アシンメトリーなパネル切り替えにより右裾にドレープが生まれ、動作のひとつひとつに上品なニュアンスが加わります。

ウエストを適度にシェイプし、裾にかけて広がるAラインが女性らしさをアップ。

オンオフどちらのシーンにも溶け込む一着です。

オールシーズン着用でき、速乾性に優れた機能的なファブリックです。

裏地:あり

伸縮性:なし

生地の厚さ:普通

フィット感:細め

おすすめ着用期間:通年

サイズ:0(7号・Sサイズ相当)

カラー:オフホワイト

肩幅35

身幅(脇下)40

ウエスト38

着丈94

裾幅80

平置きでの採寸です。

素人の採寸ですので若干の誤差はご了承くださいm(_ _)m

⭐️状態⭐️

used

3回ほど着用しました。

使用感は少なく、目立ったシミや汚れ、ほつれや毛羽立ちもなく比較的きれいな状態です。

こちらはお値下げの予定はありません。

柄・デザイン···無地

袖丈···袖なし

季節感···春、夏、秋、冬

商品の情報 商品のサイズ S ブランド セオリー 商品の状態 目立った傷や汚れなし

定価:35,200円ベーシックなクルーネックのノースリーブワンピース。アシンメトリーなパネル切り替えにより右裾にドレープが生まれ、動作のひとつひとつに上品なニュアンスが加わります。ウエストを適度にシェイプし、裾にかけて広がるAラインが女性らしさをアップ。オンオフどちらのシーンにも溶け込む一着です。オールシーズン着用でき、速乾性に優れた機能的なファブリックです。裏地:あり伸縮性:なし生地の厚さ:普通フィット感:細めおすすめ着用期間:通年サイズ:0(7号・Sサイズ相当)カラー:オフホワイト肩幅35身幅(脇下)40ウエスト38着丈94裾幅80平置きでの採寸です。素人の採寸ですので若干の誤差はご了承くださいm(_ _)m⭐️状態⭐️used3回ほど着用しました。使用感は少なく、目立ったシミや汚れ、ほつれや毛羽立ちもなく比較的きれいな状態です。こちらはお値下げの予定はありません。柄・デザイン···無地袖丈···袖なし季節感···春、夏、秋、冬

