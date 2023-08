数量は多 ナイキ　カイリー7　nike kyrie7　by you　id　30㎝　廃盤商品 スニーカー

【商品】

ナイキ カイリー7

nike kyrie7

【カラー】

by you

id

スウッシュ:ホワイト

ランニング:ホワイト

ソール:グローホワイト

その他:ウルフグレー

現在は廃盤の商品となります。

ナイキとカイリーアービングとの契約が終了する言われている為、今後貴重な一足になってくるかと思われます。

【サイズ】

JP 30㎝ 30センチ

US 12 12インチ

【状態】

ナイキで新品で購入し、1度体育館で20分程シューティングをしました。

新品に近いかと思います。

よろしくお願い致します。

カラー···グレー

柄・デザイン···無地

スニーカー型···ミッドカット

履き口···紐

商品の情報 商品のサイズ 30cm ブランド ナイキ 商品の状態 未使用に近い

