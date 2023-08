えりのファーは取り外し可能です。

46のブラウンも別で出品しております。

定価120,000円位

※即購入歓迎。

※専用不可。着画不可。

※プロフ必読。

・目立った傷や汚れはありませんが、細かい傷や汚れ、使用感等ございます。

あくまでご理解の上、ご購入お願いします。

・中古品、古着にご理解がない方、完璧を求める方、神経質な方は購入をご遠慮ください。

また、美容師が使っていたものが多いので、細かい髪の毛が付いていることがございます。

・特別にクリーニング等せず、このままの状態で送らせていただきます。

・特別な理由がなく、悪い評価をつける方は購入をご遠慮下さい。

多少の不手際があっても、こちらは基本的には良い評価をつけます。

基本的に値下げ交渉は、まとめ売りの場合のみ対応しております。

シュプリーム、バイク、バイカー、ライダース、Nike、アディダス、ザノースフェイス、グラミチ、ディーゼル、ルーカ、ステューシー、パタゴニア、ウィンダンシー、ブリストル、ザラ、スポーツ、 AF ARTEFACT エーエフ・アーティファクト AKM ARMY OF ME BACKLASH バックラッシュCIVILIZED DRKSHDW ダークシャドウ D. HYGEN ディーハイゲン DEVOA デボア FAGASSENT ファガッセン Ground Y グランドY Y-3 incarnation インカネーション junhashimoto ジュンハシモト JULIUS ユリウス kmrii ケムリ roar ロアー ロイヤルフラッシュ kiryuyrik キリュウキリュウ LGB ルグランブルー 14th addiction ミハラヤスヒロ NO ID. ノーアイディ NILoS ニルズ SHELLAC シェラック 5351 TORNADO MART トルネードマート RIPVANWINKLE リップヴァンウインクル Rick Owens リックオウエンス wjkなどを中心に扱っております。

商品の情報 商品のサイズ M ブランド シェラック 商品の状態 目立った傷や汚れなし

