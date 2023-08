45R キャラメルツイードコート、ネイビィ、サイズL

ルルレモン☆Fo Drizzle Jacket

4〜5年前に一目惚れして購入しましたが、サイズも少し大きくうまく着こなせないまま、試着のみでクローゼットに眠っていました。

ヒロコビス ☆ ナイロン ハイネック ロング ジャケット ブルゾン 11号 薄手



本日限定価格 ジュンコシマダ フラワージャガードコート

見かけよりずっと軽く、長い季節、年月着れる贅沢なものです。

【良品】DIANEvonFURSTENBERG ロングコート ブラック 4 L

どうか着こなしてあげて下さい。

極美品♡ anayi ウィンドブレーカー スプリングコート



【新品】トゥモローランド ガウンコート ロング ストライプ柄 ノーカラー 36

平置きの素人採寸ですが

【古着】ヨーコチャン ステンカラーコート スプリングコート ベージュ サイズ40

肩幅38

新品 maison de Dolce マウンテンパーカーブラック

着丈104

クラネ CLANE コクーンショートジャケット 2サイズ

袖丈59

rosy monster ロージーモンスター マルギンガム スプリングコートNV

胸あたりの幅58

トゥモローランド BALLSEY ボールジィ スプリングコート 38 ブルー

ウエストあたりの幅63

MONCLER★モンクレール★ASTROPHY★ブラック★00★

裾の幅78

THE NORTH FACE ナイロンコート(フード取り外し可)

定価15万円くらい

secret honey 白雪姫 コート



【新品未使用】ジプソフィア gypsohila エクレアコート アウター

※素人による保管のため神経質な方はご遠慮ください。

最終値下げ!ジャガードガウン トゥデイフル

※猫アレルギーの方はご注意下さい。

環境保全の観点から最低限の梱包になります様専用



TATRAS × UNITED ARROWS 別注 スプリングコート 2

以下HPより引用させていただいてます。

美品 SOFHIE D’HOOREソフィードールカシミヤウールリバーシブルコート



45R キャラメルツイードコート(L)

45Rらしいこだわりがギュッと詰まった「ホームスパンツィードシリーズ」。

スプリングコート ミントデザインズ

岩手のホームスパン工場で織り上げたmade in

NOBLE ノーブル スプリングコート(black)

Japanのツイードコートです。

ルルレモン☆Fo Drizzle Jacket

この生地を作るのに使用した糸はなんと8種類!糸と種類が複雑なため、組み合わせをなんどもなんども繰り返しようやく出来上がったかわいらしい表情を持つ生地です。

ヒロコビス ☆ ナイロン ハイネック ロング ジャケット ブルゾン 11号 薄手

膝が隠れるくらいの着丈で、マチを入れてゆったりとしたAラインシルエットのステンカラーコート。裏地にコットンで作ったオーガンジー、袖裏にはキュプラを使用して着脱もらくちんです。袖口にはスリットをいれて、両サイドにはポケットをつけています。しっかりとした見た目ですが、さらりと羽織ることができますよ。

本日限定価格 ジュンコシマダ フラワージャガードコート

上品さと可愛らしさを持ち合わせたら45Rのこだわりのアイテムです。

【良品】DIANEvonFURSTENBERG ロングコート ブラック 4 L



極美品♡ anayi ウィンドブレーカー スプリングコート

表地 綿79%.麻10%.レーヨン10%.ナイロン1%

【新品】トゥモローランド ガウンコート ロング ストライプ柄 ノーカラー 36

別布 綿100%

【古着】ヨーコチャン ステンカラーコート スプリングコート ベージュ サイズ40

袖裏 キュプラ100%

新品 maison de Dolce マウンテンパーカーブラック

※DRY CLEAN ONLY

クラネ CLANE コクーンショートジャケット 2サイズ



rosy monster ロージーモンスター マルギンガム スプリングコートNV

#45R

商品の情報 商品のサイズ L ブランド フォーティファイブアール 商品の状態 未使用に近い

45R キャラメルツイードコート、ネイビィ、サイズL4〜5年前に一目惚れして購入しましたが、サイズも少し大きくうまく着こなせないまま、試着のみでクローゼットに眠っていました。見かけよりずっと軽く、長い季節、年月着れる贅沢なものです。どうか着こなしてあげて下さい。平置きの素人採寸ですが肩幅38着丈104袖丈59胸あたりの幅58ウエストあたりの幅63裾の幅78定価15万円くらい※素人による保管のため神経質な方はご遠慮ください。※猫アレルギーの方はご注意下さい。以下HPより引用させていただいてます。45Rらしいこだわりがギュッと詰まった「ホームスパンツィードシリーズ」。岩手のホームスパン工場で織り上げたmade inJapanのツイードコートです。この生地を作るのに使用した糸はなんと8種類!糸と種類が複雑なため、組み合わせをなんどもなんども繰り返しようやく出来上がったかわいらしい表情を持つ生地です。膝が隠れるくらいの着丈で、マチを入れてゆったりとしたAラインシルエットのステンカラーコート。裏地にコットンで作ったオーガンジー、袖裏にはキュプラを使用して着脱もらくちんです。袖口にはスリットをいれて、両サイドにはポケットをつけています。しっかりとした見た目ですが、さらりと羽織ることができますよ。上品さと可愛らしさを持ち合わせたら45Rのこだわりのアイテムです。表地 綿79%.麻10%.レーヨン10%.ナイロン1%別布 綿100%袖裏 キュプラ100%※DRY CLEAN ONLY#45R

商品の情報 商品のサイズ L ブランド フォーティファイブアール 商品の状態 未使用に近い

トゥモローランド BALLSEY ボールジィ スプリングコート 38 ブルーMONCLER★モンクレール★ASTROPHY★ブラック★00★THE NORTH FACE ナイロンコート(フード取り外し可)secret honey 白雪姫 コート【新品未使用】ジプソフィア gypsohila エクレアコート アウター最終値下げ!ジャガードガウン トゥデイフル環境保全の観点から最低限の梱包になります様専用TATRAS × UNITED ARROWS 別注 スプリングコート 2