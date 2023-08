90年代後期の紺タグ。

1999年販売モデル。

宇宙基地がプリントされた未来的な1枚です。

パキッとした赤のボディに映える繊細なタッチでプリントされたムーンベース。

背面の宇宙基地は各部がそれぞれナンバリングされ、詳細に内部構造が説明されてます。

ストーリー性のあるロマン溢れるデザインが男心くすぐりますね。

着るのは勿論のこと、飾っても絵になるかなと。

お好きな方はこの機会に是非!

ダメージというダメージはない比較的普通のusedコンディションです。

古着慣れしてる方であれば問題ないかと思います。

【サイズ】

肩幅:46cm

身幅:48cm

着丈:70cm

袖丈:20.5cm

※usedなので多少の使用感、汚れ等ございます。

※ダメージ、汚れ等見落としがあるかもです。ご了承下さい。

#fashion #used #vintage #usedclothing #instafashion #ootd #古着 #古着屋 #フリクロ #古着男子 #古着女子 #フルダン #フルジョ #ファッション #ヴィンテージ #古着好きな人と繋がりたい #stussy #oldstussy #ステューシー #オールドステューシー #tee #tシャツ #moonbase

商品の情報 商品のサイズ M ブランド ステューシー 商品の状態 目立った傷や汚れなし

