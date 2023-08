品質保証 マディソンブルー✴︎開襟シャツ✴︎キューバシャツ シャツ

夫の代理出品です。

購入時期や金額などは不明です。

勿論、レディースとしてもお召しいただけます。

適度な張り感とドレープ性を併せ持つトロピカルウール素材を使用。

さらさらした質感です。

左胸にはマディソンブルーの“B blue”のロゴ刺繍がさり気なく施されています。

シェルボタンが素敵です。

一回短時間着用のクリーニング済です。

新品同様に綺麗です。

春、夏のキメ服としていかがでしょうか?

サイズは01ですが、必ず実寸をご参考になさってください。

肩幅約44cm

袖丈約17cm

身幅約56cm

着丈約67cm

折りたたんでの発送となりますので、多少の畳み皺はご了承くださいませ。

カラー···ブラック

袖丈···半袖

柄・デザイン···無地

季節感···春、夏

商品の情報 商品のサイズ M ブランド マディソンブルー 商品の状態 未使用に近い

夫の代理出品です。購入時期や金額などは不明です。勿論、レディースとしてもお召しいただけます。適度な張り感とドレープ性を併せ持つトロピカルウール素材を使用。さらさらした質感です。左胸にはマディソンブルーの“B blue”のロゴ刺繍がさり気なく施されています。シェルボタンが素敵です。一回短時間着用のクリーニング済です。新品同様に綺麗です。春、夏のキメ服としていかがでしょうか?サイズは01ですが、必ず実寸をご参考になさってください。肩幅約44cm袖丈約17cm身幅約56cm着丈約67cm折りたたんでの発送となりますので、多少の畳み皺はご了承くださいませ。カラー···ブラック袖丈···半袖柄・デザイン···無地季節感···春、夏IENACITY SHOProkuBEAUTY&YOUTHドゥーズィエムクラスAP STUDIOSTUDIOUSGUCCIスナイデルFRAYIDBLACK BY MOUSSYdhoricZARAShinzoneシンゾーンCLANEENFOLDロンハーマン

