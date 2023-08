MOUT RECON TAILOR

マウトリーコンテーラー × ROYAL NAVY

ロイヤルネイビー

SABMARINER

サブマリーナ半袖Tシャツ

MOUT-19ss-009

サイズ / 44(S)

(かなりゆったりめ)

肩幅 / 51cm

身幅 / 60cm

着丈 / 63cm

袖丈 / 20.5cm

カラー / ネイビー

3回のみの着用

(洗濯済みです)

ほぼ出回っていない大変希少なアイテムです。

今後価値がどんどん上がると思われます。

MARTINE ROSE

肩幅:53cm

身幅:63cm

着丈:66cm

袖丈:21cm

ナイロン88%ポリウレタン12%

この『 ROYAL NAVY SUBMARINER』Tシャツは、17世紀に遡る1694年に設立された、船員の為の王立病院『 The Greenwich Hospital 』(グリニッジホスピタル)という機関から特別な資格のある潜水艦クルーにのみ贈呈されるもので、本来一般に出回るものではありません。

背面にはHM SUBMARINES、HMとはHer Majesty の略で、意味は女王陛下=英国の潜水艦部隊となります。

そこにクイーンエリザベスの冠を持つサブマリンドルフィンバッジが入り、フロントにはSUBMARINER(潜水艦乗組員)と ROYAL NAVY のエンブレムが配置されています。

その特別なTシャツにMOUTのロゴを左腕に入れダブルネームとして制作。

素材にはCORDURA社の吸水速乾、UVカット、接触冷感、耐摩耗、抗ピリング、抗スナッグという高機能な生地を用い、訓練等のアクティブな用途にも対応できるようデザインされています。

袖丈···半袖

ネック···クルーネック

季節感···春、夏、秋

商品の情報 商品のサイズ S 商品の状態 未使用に近い

