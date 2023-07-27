人気 ペンギン Tシャツ　Salle de Bob Tシャツ/カットソー(半袖/袖なし)

※受注生産なのでご注文後から3週間ほどかかる場合がございます

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サイズはS,M,Lがございます

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カラー···ホワイト,アッシュ,ライトベージュ, ミックスグレー,ナチュラル

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ネック···Uネック

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季節感···春、夏、秋

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袖丈···半袖

商品の情報 商品のサイズ M 商品の状態 新品、未使用

※受注生産なのでご注文後から3週間ほどかかる場合がございますサイズはS,M,Lがございます色とサイズを手続き後にご希望教えてくださいカラー···ホワイト,アッシュ,ライトベージュ, ミックスグレー,ナチュラルネック···Uネック季節感···春、夏、秋袖丈···半袖

商品の情報 商品のサイズ M 商品の状態 新品、未使用

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