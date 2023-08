満点の 望海風斗,パリ夢紀行～かんぽ生命Presents ドリームメーカー3より～ お笑い/バラエティ

「望海風斗,パリ夢紀行~かんぽ生命Presents ドリームメーカー3より~」

望海風斗 / 真彩希帆

定価: ¥ 6000

#望海風斗 #真彩希帆 #CD・DVD #彩風咲奈

#Blu-ray

即購入可です○

望海風斗,パリ夢紀行~かんぽ生命Presents ドリームメーカー3より~



◎購入してから何度か再生し、その後暗所にて保管しておりました。ケースやディスクに目立つ傷は見当たりませんが、ケースに細かいスレなどがあるかもしれません。

◎素人検品・素人保管のため、気になる方は購入をお控え下さい。

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

