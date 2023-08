言わずと知れた50年前のGoogle。

1945年版独英単語帳

数々の先人をインスパイアした書籍の現物になります。

貴重 アンディウォーホル ストックホルム 展覧会カタログ 第2版 森山大道



ENCENS No.40〜No.48 洋書 ファッションマガジン

『The Last Whole Earth Catalog』の続編となる号です。1968年から続くホールアースカタログ。

Alec Soth NIAGRA 初版



豆本 洋書 絵本 tiny strawberry books

スティーブ・ジョブズがスピーチで引用したことで有名になりました。『The Last〜』に比べて出版数が大変少なく、最近、日本でも、本国アメリカでも入手困難のため価格が高騰しています。特に海外では状態が良いものがありません。

2022 sketch collection キム・ジョンギ



ハリーポッター 洋書 まとめ売り

ヤフオクやメルカリでも、

Avedon Fashion 1944-2000 アベドンファッション写真集

セロテープ補強や破れが多く、美品は少ないです。。

Richard Prince(リチャード・プリンス)Girifriends



【アンティーク洋書1967年】DOCTOR DOLITTLE'S洋書6冊セット★

サイズ:37cm×27.5cm×1.5cm

秘伝カモワン・タロット(本のみ)

中の切り取り線ハガキも揃っています。

【 DEADSTOCK 】希少本 写真集 洋書 MARK BORTHWICK



Maria Moliner Diccionario espanol スペイン語

今回は断捨離で、市場価格よりかなりお安く販売致します。コレクションに、資産価値にお使いください。もちろん、読んでお楽しみください。

1893年 シャーロック ホームズ 原書 ストランドマガジン コナンドイル



黒田泰蔵, 白磁作品集, Taizo Kuroda

【コンテンツ】

ボッティチェリ 画集 BOTTICELLI

Whole Systems

ディズニーStep into Reading step1,2,3 英語絵本23冊

Land Use

EICHLER HOMES 英語版、日本語版 2冊セット販売 バラ売り不可

Shelter

ブルーアンドホワイト ジャパン

Soft Technology

[洋書・刺青] BEYOND / Ed Hardy(エド・ハーディー)(大型本)

Craft

ENCYCLOPEDIA YEAR BOOK 1971 〜 1980 10巻

Community

【説明用】Dr. Seuss Beginner Books入門シリーズ6冊セット

Communications

purple number16 fall winte'03 '04

Nomadics

世界の料理 全巻15冊

Learning

City of Darkness Revisited

Business

エドワードゴーリー限定版サイン入り



Leica Manual The Complete Book

【コンディション】

Wood and Wood Joints Building 新品 ツベルガー

表紙・裏表紙・背表紙に50年という経年の傷みがややあります。ただし、概ね状態は悪くないです。破れやセロテープ補強有りませんし、ページをしっかりめくれます。

HERBERT VON KARAJAN A LIFE IN PICTURES



The Royal ALCAZAR of SEVILLE with a rul

ホールアースカタログは、カウンターカルチャー全盛の1968年にアメリカ西海岸で創刊されました。個人のエンパワーメントを理念に掲げて、カタログというスタイルを採用し、自然科学、建築、アート、農業など、オルタナティブな生活環境をつくるために必要なツール(書籍と道具類)を写真入りで紹介しています。誌面には読者からの投稿も反映されており、現在のインターネットにみられる相互作用的なシステムを確立していた画期的なメディアでした。当時のアメリカにおいて一大ムーブメントを牽引した出版物として、今なお多くのファンがいる伝説的なカタログです。

商品の情報 商品の状態 やや傷や汚れあり

言わずと知れた50年前のGoogle。数々の先人をインスパイアした書籍の現物になります。『The Last Whole Earth Catalog』の続編となる号です。1968年から続くホールアースカタログ。スティーブ・ジョブズがスピーチで引用したことで有名になりました。『The Last〜』に比べて出版数が大変少なく、最近、日本でも、本国アメリカでも入手困難のため価格が高騰しています。特に海外では状態が良いものがありません。ヤフオクやメルカリでも、セロテープ補強や破れが多く、美品は少ないです。。サイズ:37cm×27.5cm×1.5cm中の切り取り線ハガキも揃っています。今回は断捨離で、市場価格よりかなりお安く販売致します。コレクションに、資産価値にお使いください。もちろん、読んでお楽しみください。【コンテンツ】Whole SystemsLand UseShelter Soft TechnologyCraftCommunityCommunicationsNomadicsLearningBusiness【コンディション】表紙・裏表紙・背表紙に50年という経年の傷みがややあります。ただし、概ね状態は悪くないです。破れやセロテープ補強有りませんし、ページをしっかりめくれます。ホールアースカタログは、カウンターカルチャー全盛の1968年にアメリカ西海岸で創刊されました。個人のエンパワーメントを理念に掲げて、カタログというスタイルを採用し、自然科学、建築、アート、農業など、オルタナティブな生活環境をつくるために必要なツール(書籍と道具類)を写真入りで紹介しています。誌面には読者からの投稿も反映されており、現在のインターネットにみられる相互作用的なシステムを確立していた画期的なメディアでした。当時のアメリカにおいて一大ムーブメントを牽引した出版物として、今なお多くのファンがいる伝説的なカタログです。

商品の情報 商品の状態 やや傷や汚れあり

専用品【さらに値下げ!】【かなりレア】初期DRIES VAN NOTEN 作品集エドワードゴーリー直筆サイン入り洋書Boldini 画集24H大幅値引 美品 Whole Earth ホールアースカタログ 1975年Planking Techniques Model Ship Builders1945年版独英単語帳