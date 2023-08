○アイテム

TORY BURCH トリーバーチ ロゴ 金ボタン ダブル ロング ケーブルニット カーディガン 小さいサイズ

*都内のセレクトショップにて購入しました◎

*トリーバーチの象徴であるロゴが刻印された金ボタンが素敵な一着♪遠目に見てもトリーバーチのお洋服であることが分かります(^^)

○サイズ

XSサイズ

裄丈76cm

身幅43cm

着丈95cm

平置き実寸です(o^^o)

○状態

目立つ傷や汚れはなく、まだまだご愛用いただけます。

○カラー

ネイビー 紺

※写真の撮影環境やお使いの端末によって、現物と色味が異なる場合がありますのでご了承の上お買い求め下さい。

○素材

ウール アクリル

○配送

簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。

仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。

お送りする商品によってゆうゆう⇄らくらく便を変更させていただく場合がございます。

写真にございますハンガー、ネックレス、ショッパーなどの小物類は付属品ではございませんので予めご了承下さい。

ご購入前にプロフィールの確認をよろしくお願いします。

L0505-836258

商品の情報 商品のサイズ XS(SS) ブランド トリーバーチ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

