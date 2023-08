オールドステューシーのワンショルダーバッグです。落ち着いたカラーのデジカモです。

菅田将暉さん着用のジャケットと同じ年代のものです。

大きな損傷や汚れはありませんが古い中古品です、些細な見落としはご了承の上ご購入お願い致します。

コンパクトに畳んで発送します。

商品の情報 ブランド ステューシー 商品の状態 目立った傷や汚れなし

商品の情報 ブランド ステューシー 商品の状態 目立った傷や汚れなし

