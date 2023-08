○アイテム

商品の情報 ブランド グッチ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

○アイテムGUCCI グッチ GG柄 ベースボールキャップオフザグリット Off The Gridキャップ 帽子 レザー キャンバスロゴプレート ゴールド イエロー 黄色 ブラック 黒 ○サイズサイズM 58cmツバ8cm頭囲58cmタテ約20cm×ヨコ約18cm平置き実寸。着画はお断りいたします。○状態目立つ傷や汚れはなく綺麗で、まだまだご愛用いただけます!タグに少し汚れがありますが、使用には問題ありません。(写真8右上)○カラーブラック 黒イエロー 黄※写真の撮影環境やお使いの端末によって、現物と色味が異なる場合がありますのでご了承の上お買い求め下さい。○素材コットン綿レザーレザー 革〇購入元ブランドリユース店日本流通自主管理協会加盟店(AACD)質屋・古物市場・ストア商品鑑定済商品です。○配送簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。ご購入前にプロフィールの確認をよろしくお願いします。No.305

