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【特別セール品】 バルブ各種 工具/メンテナンス

商品の説明

メーカー、サイズ色々です。
マキタ ハンマードリル HR244D

１台3役 インパクトレンチ/インパクトドリル/正逆転両用/インパクドライバー
倉庫保管の為多少のほこりや汚れは
マキタ　TD022DSHX レッド　フルセット　ペンインパクトドライバー
ご了承ください。
木工治具 ガイド マキタ　festool 使用可能　makita

油圧パンチャー 能力 8t
事業廃止の為配管継手や工具多数出品
伸縮 脚立 1.4m+1.4m アルミ製 軽量 コンパクト 安全 折りたたみ
または、出品予定です
◆ NIKKEN 日研 インデックス SRI-200◆
ご質問やまとめ買いは是非ご要望ください！
【新品未開封】ベトプロパック　VETO PRO PAC TP6B

HP001GRDX マキタ 充電式震動ドライバドリル 領収書発行 平日即日発送
#安全ブロック
マキタ充電式電動ドリルドライバー　新品未使用❗️
#配管工
ノースウルフ社製 ミニポリッシャー　３インチ　偏心８ｍｍ
#設備屋
金の卵 レジトン105 10箱
#高所作業
ニックス　黒タグ
#墜落制止器具
マキタ 5.0Ah 18V 純正バッテリー
#工具
チルホール
#現場
玄翁

日立　卓上スライド丸鋸
DIY
マキタ　ST421D　18V 充電式タッカ　J線 4mm makita
配管継手
PWT ホイール 振れ取り台
コート
フレアツール　REX　コードレスフレア　RF20S
設備屋
ハイコーキ18vインパクトドライバーWH18DDL2

ニックス　Knicks バリスティック　ペンドラホルダー BA100JNDX
パイプ棚
マキタ18vインパクトドライバー　TD148D
溶接
タジマサスペンダー、ニックス肩パッド、藤井電工安全帯セット
ガス切断
マキタ18V 充電式振動ドライバドリル（フルセット）　HP481DRGX
トイレ
マキタ14.4V充電式ドライバドリル
衛生工事
さくぞう様専用　今だけ特価　ステンレストップ　スナップオン　KRL 756専用

プレートコンパクター　取引限定

マッハソーMD305 お買い得パック！
水道　水栓　給水　継手　設備　材料　管材 DIY diy 職人 水道 業者 配管 ガス管 エアー 配管 水道 工事　ガス管家具　ガス管

パンチャー　替刃

商品の情報

商品の状態新品、未使用

ロボライン

新品 マキタ TD172DZ 本体のみ 18V 充電式インパクトドライバ 黄色

マキタ　18V 新品　バッテリーBL1860B×4個　充電器DC18RF×2個
メーカー、サイズ色々です。倉庫保管の為多少のほこりや汚れはご了承ください。事業廃止の為配管継手や工具多数出品または、出品予定ですご質問やまとめ買いは是非ご要望ください！#安全ブロック#配管工#設備屋#高所作業#墜落制止器具#工具#現場DIY配管継手コート設備屋鉄パイプ棚溶接ガス切断トイレ衛生工事水道　水栓　給水　継手　設備　材料　管材 DIY diy 職人 水道 業者 配管 ガス管 エアー 配管 水道 工事　ガス管家具　ガス管

商品の情報

商品の状態新品、未使用

【特別セール品】 バルブ各種 工具/メンテナンス

46分钟前

【特別セール品】 バルブ各種 工具/メンテナンス

¥12,800 ¥10,880

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www.inba.netメルカリ安心への取り組み お金は事務局に支払われ、評価後に振り込まれます

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