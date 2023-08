人気アイテム 40s vintage フレンチワーク　ジャケット カバーオール

こちらは40sのフレンチワークジャケットになります。

商品の情報 商品のサイズ M ブランド ヴィンテージ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

こちらは40sのフレンチワークジャケットになります。4年程前に古着屋にて購入したものですが、着用機会が少ないため、出品いたします。購入当時から、商品の状態は非常によく、ほぼデットストックで、今でも生地に硬さが残っています。また、大きな傷や破れ、汚れ等はございません。また色に関しましても、色落ちはほとんどしておらず、綺麗な状態を保っております。シルエットに関しても、Vintageとは思えないほど綺麗なAラインが出ます。表に三つのポケットが裏に隠しポケットが一つございます。表面のポケットは三つとも、40sあたりまでの特徴であるVポケットになっております。ーColorーBlueー詳細ー肩幅:42.5cm袖丈:60cm袖幅:12cm着丈:66cm身幅:55.5cm#フレンチヴィンテージ#ユーロヴィンテージ#フレンチワーク

