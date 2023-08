【在庫僅少】 【新品未使用・正規品】ニューバランス　M2002RXD ブラック　27.0cm スニーカー

【ブランド】

【品番】

M2002RXD

ゴアテックス仕様

【定価】

24,200円(税込)

【サイズ】

US9 JP27cm

【ワイズ】

Dワイズ

【カラー】

ブラック

【付属品】

外箱、タグ、お買上げ明細書(名前・住所は切り取らせて頂きます。)その他用紙1枚

(10枚目写真参照ください)

【状態】

2023年6月にニューバランス公式オンラインにて購入(10枚目写真参照ください)

購入後自宅にて保管。 新品未使用状態です。

#ニューバランス2002

#ニューバランス2002rxd27

#ニューバランス2002 ゴアテックス 黒

#ニューバランス2002rxd 27

#ニューバランス m2002rxd 27

#ニューバランス2002RXD 27

#ニューバランス 2002 キャッスルロック

#ニューバランス 2002キャッスルロック

#ニューバランス ゴアテックス

#ニューバランス 2002ゴアテックス

#ニューバランス 2002 ゴアテックス

#ニューバランス 2002rxd ゴアテックス

#ニューバランス 2002 ブラック

#ニューバランス 990 ブラック

#ニューバランス 990ブラック

#ニューバランス 2002

#ニューバランス2002 ブラック

#ニューバランス1906

#ニューバランス1906ブラック

#ニューバランス1300

#ニューバランス 1400

#ニューバランス574

#ニューバランス1500

#ニューバランス991

#ニューバランス 991ブラック

#ニューバランス992

#ニューバランス 992 ブラック

#ニューバランス993

#ニューバランス 993 ブラック

#ニューバランス996

#ニューバランス 996ゴアテックス

#ニューバランス 996ゴアテックス黒

#ニューバランス 996ブラック

#ニューバランス 2002gtx

#ニューバランス 2002GTX

メインカラー···ブラック

人気モデル···new balance 2002

スニーカー型···ローカット(Low)

シーン···ランニング/トレーニング

特徴/機能/素材···gore-tex(ゴアテックス)、防水

商品の情報 商品のサイズ 27cm ブランド ニューバランス 商品の状態 新品、未使用

【ブランド】ニューバランス newbalance【品番】M2002RXDゴアテックス仕様【定価】24,200円(税込)【サイズ】US9 JP27cm【ワイズ】Dワイズ【カラー】ブラック【付属品】外箱、タグ、お買上げ明細書(名前・住所は切り取らせて頂きます。)その他用紙1枚(10枚目写真参照ください)【状態】2023年6月にニューバランス公式オンラインにて購入(10枚目写真参照ください)購入後自宅にて保管。 新品未使用状態です。#ニューバランス2002#ニューバランス2002rxd27#ニューバランス2002 ゴアテックス 黒#ニューバランス2002rxd 27#ニューバランス m2002rxd 27#ニューバランス2002RXD 27#ニューバランス 2002 キャッスルロック#ニューバランス 2002キャッスルロック#ニューバランス ゴアテックス#ニューバランス 2002ゴアテックス#ニューバランス 2002 ゴアテックス#ニューバランス 2002rxd ゴアテックス#ニューバランス 2002 ブラック#ニューバランス 990 ブラック#ニューバランス 990ブラック#ニューバランス 2002#ニューバランス2002 ブラック#ニューバランス1906#ニューバランス1906ブラック#ニューバランス1300#ニューバランス 1400#ニューバランス574#ニューバランス1500#ニューバランス991#ニューバランス 991ブラック#ニューバランス992#ニューバランス 992 ブラック #ニューバランス993#ニューバランス 993 ブラック#ニューバランス996#ニューバランス 996ゴアテックス#ニューバランス 996ゴアテックス黒#ニューバランス 996ブラック#ニューバランス 2002gtx#ニューバランス 2002GTXメインカラー···ブラック人気モデル···new balance 2002スニーカー型···ローカット(Low)シーン···ランニング/トレーニング特徴/機能/素材···gore-tex(ゴアテックス)、防水

