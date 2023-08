HUF X GOODYEAR PIT CREW 6-PANEL HAT

GOODYEARのアイコニックなグラフィックとモータースポーツ界への革新性は、アメリカーナを語る上で重要な存在となります。

HUF X GOODYEARは彼らの豊富なレーシングヘリテージから、大胆でポップな色使いと技術にフォーカスしたグラフィック、モダンなデザインとダイヤル式のディテールを掛け合わせています。

トラック、ピット、そしてグリットへの頌歌であり、クラシックなデザインとレーシングの美学にHUFの新鮮なデザインを加えています。

• コットンツイルの6パネルハット

• クラウンパネル全体にGoodyearの刺繍

HUF X GOODYEAR PIT CREW 6-PANEL HAT



60% Cotton / 40% Polyester

SIZE O/S

高さ(cm) 13.5

頭周り(cm) 55~61

つば(cm) 7

※個体差のため2~3cmの誤差が生じる場合があります。

商品の情報 ブランド ハフ 商品の状態 新品、未使用

