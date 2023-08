福袋特集 2022 新品　PIET PARRA x NIKE SB DUNK LOW パラ ダンク スニーカー

メインカラー···ホワイト、ベージュ、グリーン、パープル、レッド

人気モデル···NIKE ダンク

パラダンク

PIET PARRA x NIKE SB DUNK LOW PRO"ABSTRACT ART"パイエット パラ × ナイキSB ダンク ロー プロ "アブストラクト アート"

ストックX購入の新品です。

スニダンでは手数料込みで60000円以上で取引されています。

あくまで素人保管ですので、完全品を求められる方はご遠慮ください、

即購入で大丈夫です。

購入後に質問されないよう状態は写真を確認ください。

箱がある場合は、スレ、へこみ等ある場合があります。

評価実績をみていただければ、

偽物を扱っていないことはお分かりいただけると思います。

コメントで本物か否かを話しても何の証明にもならないため、コメントの返信はいたしません。

写真、実績から判断ください。

商品の情報 商品のサイズ 28.5cm ブランド ナイキ 商品の状態 新品、未使用

