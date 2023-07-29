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華麗 Pt900　最高級　ダイヤモンド　0.70ct 　プラチナ　リング リング

商品の説明

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★
ルイヴィトン バーグ アンクルージョン リング ブレスレット

Alice in tinyroom キスリング
ジュエリーショップレインボーと申します！
エルメス　HERMES ハート　スカーフリング　限定

オレフィーチェ　チェーンリング　プラチナ
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D1.00ct◆フルエタニティ✦K18YG*10号*3.3g*ダイヤモンドリング

Vivienne Westwood ヴィンテージリング
フォローして頂いた方に出品価格より更に✨お値引き✨致しますのでコメントで希望金額を教えて下さい。
pt900プラチナ　ダイヤモンド　リング　ウェーブ　2連捻り　0.29ct

TIFFANY&Co. ティファニー　ソリテールダイヤリング　Pt950
他にも
スタージュエリー　パワーオンザムーン　ブルームーンストーン　リング　K18 WG
#ジュエリーショップレインボー で出品しています。
Arpege リング　セット

シャネル　リング　指輪
★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★
ターコイズ　k18リング　#10

超美品　天然石　指輪　トルマリン　エレガント　シルバーS925
初回出品価格  ￥198,800
Van Cleef &Arpelsペルレ　ミディアムローズゴールドリング

専用　ジョージジェンセンマラカイトリング13号
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ティファニー　マネークリップ

早い者勝ち　結婚指輪　I-PRIMO　Pt950リング　イニシャル刻印なし

【厳選/高品質】天然 ダイヤモンド リング 指輪 pt900
【タイトル】 Pt900  最高級ダイヤモンドリング  0.70ct
エメラルド　ダイヤ　リング　指輪　Pt850 プラチナ

ヴィンテージ　アンティーク　シルバー　巨大色石　カボション　透かし　6号
【素材】 Pt900
新品　K18 遊色が綺麗なハートのオパールリング

【newデザイン】ゴージャス　エメラルド　モアサナイト リング　K18WG
【石名・ct数】天然ダイヤモンド  D0.70ct
18金 K18 シンプル平打ちリング 女性用 2.6g 2号 X437

極太 18金無垢 K18 トリニティリング 11号 イタリア製 指輪 トリニティ
【サイズ】18号
専用JC333★高級 ダイヤモンド0.7ct プラチナ エタニティ リング

CONTE-NU コンテニュー shirokuma しろくま シロクマ リング
【重量】9.6g
Vivienne Westwood/ヴィヴィアン アーマーリング

18金ダイヤモンド入りリング
【リング幅・上部厚み】10.2×3.8mm
プラチナpt900 リング　幅6.1 厚さ1.1㎜　11.5号　5.89 g

キッス　シルバーリング　鬼滅の刃　コラボ　指輪　9号　堕姫　だき　鬼
【コメント】高品質ダイヤを使用した幅広リングが入荷しました。
l'oro リング シルバー 925 0616
カラーは無色系で、10倍のルーペで見ても内包物が見えない程透明度が高いダイヤモンドを使用しております。
PT 0.531 G VS-2 プリンセス　リング
ダイヤモンドの輝きをお楽しみください。
近々価格見直しor取下げ予定❗ダイヤモンドリング　トータル約0.5ct　Ｄカラー

K18WGダイヤモンドリング1.00ct 2.78g
※商品は当社の紙製ケースに入れて発送致します。
pt900 ダイヤモンド付エメラルドリング　鑑定書付

トパーズリング

ターコイズ　リング　17号サイズ　ナバホ族　RB刻印
◆商品の状態    『 S 』ランク
ブラックパールゴージャスリンク

【美品】4℃ ストーン付き　シルバーリング
SS・・・未使用
k10 PG ダイヤモンド ピンキー リング　　2号
S ・・・新品仕上げ済み 
SALE☆カラーチェンジガーネット＆綺麗なダイヤモンド　ハンドメイドリング
A ・・・目立ったキズなし
TIFFANY指輪多分14号？
B ・・・やや傷あり
天然 ルビー ダイヤモンド リング 1.12ct k18 ¥
C ・・・傷あり
ティファニー ハーモニー ビーズ セット ダイヤモンド リング 4号

【nocur】ノクル　Pt900 Disney 10号 指輪
他にも多数
天然　ダイヤモンド　リング　1ct プラチナ 一文字
#ジュエリーショップレインボー で出品しています。
専用です。極上ラウンド　パライバトルマリンリング

ティファニー TIFFANY リング アトラス 8号

Pt900 大粒ブルーサファイア ダイヤモンドリング s2.4ct
■ストア営業日
K18 リング　指輪　ダイヤモンド　琥珀　ゴールド　ヴィンテージ　アンティーク
  月曜日～土曜日（日祝休業）
lautashi Ear cuff

narin. ヨンアPINKY HALF CROWN リング
■返品について
ハワイアンジュエリー ルビー リング ペア プルメリア ネックレス セット
「商品の不良」や「説明との相違」があった場合のみ返品をお受けいたします。
【21世紀最大の発見★明るく透明な青緑】グランディディエライト リング
受け取り評価をする前にご連絡お願いします。
K18 18金 リング 4.5g 12号 甲丸

ミキモト Pt950 アコヤ真珠 ダイヤモンド 12号[g927-3]

高品質 大ぶり アメジスト リング 天然石
#Pt900リング
ギラギラ！　綺麗なダイヤ　スクエアダイヤモンドリング　K18YG パヴェ
#プラチナリング
ブルガリ　ビーゼロワン　750ピンクゴールド
#ダイヤモンド
大粒 タンザナイト 2.57ct ダイヤモンド Pt900 ダイヤ リング 指輪
#ダイヤモンドリング
〔gaia〕マーキスブラックスピネル　パヴェダイヤモンドスタッキングリング
#レディースリング
【激レア廃盤】STARLINGEAR スターリンギア スタイラーソルジャーリング
#ファッションリング
ヴァンドーム青山 Pt ダイヤモンド リング 0.60ct 定価31万
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セリーヌ♡稀少品ダイヤモンドリング♡
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14金　天然ペリドットリング　サイズ13号　585　イエローゴールド　14K

商品の情報

商品の状態目立った傷や汚れなし

ゴージャス!k18 エメラルド ダイヤリング 5.94g M611

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新品 アガット ダイヤ クォーツ シルバー 11号 グレー ブルー 青

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約6.2g❣️4連風✨D0.27ct k18ダイヤリング　k18ダイヤモンドリング

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華麗 Pt900　最高級　ダイヤモンド　0.70ct 　プラチナ　リング リング

26分钟前

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¥191,400 ¥88,044

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