華麗 Pt900　最高級　ダイヤモンド　0.70ct 　プラチナ　リング リング

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★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★
ルイヴィトン バーグ アンクルージョン リング ブレスレット
Alice in tinyroom キスリング
ジュエリーショップレインボーと申します！
エルメス HERMES ハート スカーフリング 限定
オレフィーチェ チェーンリング プラチナ
現在⭐️フォロワー様セール❗️⭐️を開催中です！
D1.00ct◆フルエタニティ✦K18YG*10号*3.3g*ダイヤモンドリング
Vivienne Westwood ヴィンテージリング
フォローして頂いた方に出品価格より更に✨お値引き✨致しますのでコメントで希望金額を教えて下さい。
pt900プラチナ ダイヤモンド リング ウェーブ 2連捻り 0.29ct
TIFFANY&Co. ティファニー ソリテールダイヤリング Pt950
他にも
スタージュエリー パワーオンザムーン ブルームーンストーン リング K18 WG
#ジュエリーショップレインボー で出品しています。
Arpege リング セット
シャネル リング 指輪
★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★
ターコイズ k18リング #10
超美品 天然石 指輪 トルマリン エレガント シルバーS925
初回出品価格 ￥198,800
Van Cleef &Arpelsペルレ ミディアムローズゴールドリング
専用 ジョージジェンセンマラカイトリング13号
★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★
ティファニー マネークリップ
早い者勝ち 結婚指輪 I-PRIMO Pt950リング イニシャル刻印なし
【厳選/高品質】天然 ダイヤモンド リング 指輪 pt900
【タイトル】 Pt900 最高級ダイヤモンドリング 0.70ct
エメラルド ダイヤ リング 指輪 Pt850 プラチナ
ヴィンテージ アンティーク シルバー 巨大色石 カボション 透かし 6号
【素材】 Pt900
新品 K18 遊色が綺麗なハートのオパールリング
【newデザイン】ゴージャス エメラルド モアサナイト リング K18WG
【石名・ct数】天然ダイヤモンド D0.70ct
18金 K18 シンプル平打ちリング 女性用 2.6g 2号 X437
極太 18金無垢 K18 トリニティリング 11号 イタリア製 指輪 トリニティ
【サイズ】18号
専用JC333★高級 ダイヤモンド0.7ct プラチナ エタニティ リング
CONTE-NU コンテニュー shirokuma しろくま シロクマ リング
【重量】9.6g
Vivienne Westwood/ヴィヴィアン アーマーリング
18金ダイヤモンド入りリング
【リング幅・上部厚み】10.2×3.8mm
プラチナpt900 リング 幅6.1 厚さ1.1㎜ 11.5号 5.89 g
キッス シルバーリング 鬼滅の刃 コラボ 指輪 9号 堕姫 だき 鬼
【コメント】高品質ダイヤを使用した幅広リングが入荷しました。
l'oro リング シルバー 925 0616
カラーは無色系で、10倍のルーペで見ても内包物が見えない程透明度が高いダイヤモンドを使用しております。
PT 0.531 G VS-2 プリンセス リング
ダイヤモンドの輝きをお楽しみください。
近々価格見直しor取下げ予定❗ダイヤモンドリング トータル約0.5ct Ｄカラー
K18WGダイヤモンドリング1.00ct 2.78g
※商品は当社の紙製ケースに入れて発送致します。
pt900 ダイヤモンド付エメラルドリング 鑑定書付
トパーズリング
ターコイズ リング 17号サイズ ナバホ族 RB刻印
◆商品の状態 『 S 』ランク
ブラックパールゴージャスリンク
【美品】4℃ ストーン付き シルバーリング
SS・・・未使用
k10 PG ダイヤモンド ピンキー リング 2号
S ・・・新品仕上げ済み
SALE☆カラーチェンジガーネット＆綺麗なダイヤモンド ハンドメイドリング
A ・・・目立ったキズなし
TIFFANY指輪多分14号？
B ・・・やや傷あり
天然 ルビー ダイヤモンド リング 1.12ct k18 ¥
C ・・・傷あり
ティファニー ハーモニー ビーズ セット ダイヤモンド リング 4号
【nocur】ノクル Pt900 Disney 10号 指輪
他にも多数
天然 ダイヤモンド リング 1ct プラチナ 一文字
#ジュエリーショップレインボー で出品しています。
専用です。極上ラウンド パライバトルマリンリング
ティファニー TIFFANY リング アトラス 8号
Pt900 大粒ブルーサファイア ダイヤモンドリング s2.4ct
■ストア営業日
K18 リング 指輪 ダイヤモンド 琥珀 ゴールド ヴィンテージ アンティーク
月曜日～土曜日（日祝休業）
lautashi Ear cuff
narin. ヨンアPINKY HALF CROWN リング
■返品について
ハワイアンジュエリー ルビー リング ペア プルメリア ネックレス セット
「商品の不良」や「説明との相違」があった場合のみ返品をお受けいたします。
【21世紀最大の発見★明るく透明な青緑】グランディディエライト リング
受け取り評価をする前にご連絡お願いします。
K18 18金 リング 4.5g 12号 甲丸
ミキモト Pt950 アコヤ真珠 ダイヤモンド 12号[g927-3]
高品質 大ぶり アメジスト リング 天然石
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ギラギラ！ 綺麗なダイヤ スクエアダイヤモンドリング K18YG パヴェ
#プラチナリング
ブルガリ ビーゼロワン 750ピンクゴールド
#ダイヤモンド
大粒 タンザナイト 2.57ct ダイヤモンド Pt900 ダイヤ リング 指輪
#ダイヤモンドリング
〔gaia〕マーキスブラックスピネル パヴェダイヤモンドスタッキングリング
#レディースリング
【激レア廃盤】STARLINGEAR スターリンギア スタイラーソルジャーリング
#ファッションリング
ヴァンドーム青山 Pt ダイヤモンド リング 0.60ct 定価31万
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14金 天然ペリドットリング サイズ13号 585 イエローゴールド 14K
商品の情報
商品の状態
目立った傷や汚れなし
ゴージャス!k18 エメラルド ダイヤリング 5.94g M611
ティファニールシダプラチナリング
新品 アガット ダイヤ クォーツ シルバー 11号 グレー ブルー 青
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★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★ジュエリーショップレインボーと申します！現在⭐️フォロワー様セール❗️⭐️を開催中です！フォローして頂いた方に出品価格より更に✨お値引き✨致しますのでコメントで希望金額を教えて下さい。他にも#ジュエリーショップレインボー で出品しています。★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★初回出品価格 ￥198,800★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★【タイトル】 Pt900 最高級ダイヤモンドリング 0.70ct【素材】 Pt900【石名・ct数】天然ダイヤモンド D0.70ct【サイズ】18号【重量】9.6g【リング幅・上部厚み】10.2×3.8mm【コメント】高品質ダイヤを使用した幅広リングが入荷しました。カラーは無色系で、10倍のルーペで見ても内包物が見えない程透明度が高いダイヤモンドを使用しております。ダイヤモンドの輝きをお楽しみください。※商品は当社の紙製ケースに入れて発送致します。◆商品の状態 『 S 』ランクSS・・・未使用S ・・・新品仕上げ済み A ・・・目立ったキズなしB ・・・やや傷ありC ・・・傷あり他にも多数#ジュエリーショップレインボー で出品しています。■ストア営業日 月曜日～土曜日（日祝休業）■返品について「商品の不良」や「説明との相違」があった場合のみ返品をお受けいたします。受け取り評価をする前にご連絡お願いします。#Pt900リング#プラチナリング#ダイヤモンド#ダイヤモンドリング#レディースリング#ファッションリング#ジュエリー#お値下げ可能#送料無料15ス5ナ55ナ6
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華麗 Pt900 最高級 ダイヤモンド 0.70ct プラチナ リング リング
375
26分钟前
華麗 Pt900 最高級 ダイヤモンド 0.70ct プラチナ リング リング
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(税込) 送料込み
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Pt900 最高級 ダイヤモンド 0.70ct プラチナ リング
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華麗 Pt900 最高級 ダイヤモンド 0.70ct プラチナ リング リング
ホワイトゴールドk18 プレート ペンダント 天然ダイヤモンド 小サイズ
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