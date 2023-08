当店は、USA製/カナダ製/ユーロ製/日本製をベースに、良質古着を一点一点、国内外より激選しております。

【商品情報】

ブランド:パタゴニア

カラー: レッド 赤

サイズ表記:L

素材:ポリエステル100

生産国:タイランド製

【採寸】(単位:cm)

肩幅:58

袖丈:68

身幅:66

着丈(後身頃):69

【状態】

[C]ランク

※商品画像にてご確認ください

S:新品未使用/デッドストック

A:ほぼ未使用/美品

B:目立ったキズやダメージ無し/良品

C:目立ったキズやダメージあり/vintage

【商品説明】

目を凝らしてみると、使用に伴う多少のテカりが見受けられ、フロントに1部小さな穴のダメージ、袖の擦れがありますが、破れなどなく問題無く着用いただけるレベルです。

ダウンジャケットではありませんが、かなり暖かく、中はロンティだけでもいけると思います。

フーディの形も良く、フルジップで着るのをオススメします。

カッコイイです。宜しくお願いします。

【補足】

※古着はサイズ表記ではなく実寸をご参照下さい

※古着慣れされていない方はご遠慮願います

※着画はご遠慮しております

【最後に】

商品の情報 商品のサイズ L ブランド パタゴニア 商品の状態 やや傷や汚れあり

