売れ筋がひ新作！ SONY ウォークマン Aシリーズ NW-A105HN(B) ポータブルプレーヤー

BLUETOOTH対応有

DSD: DSD対応有

FLAC: FLAC対応有

MICROPHONE BI: MICROPHONE

OS種類(モバイル): ANDROID

USB有無種類: USB2.0

W−LAN

color: BLACK

エンコーダ内蔵/非内蔵: エンコーダ非内蔵

タッチパネル有

ディスプレイタイプ_ST: TFT

ディスプレイ解像度種類: HD

ノイズキャンセリング有

ポータブル・据置タイプ: ポータブルタイプ

内蔵メモリ有無種類: 半導体

圧縮音楽再生機能有無種類: WMA/MP3

記録媒体(新): microSDXC

#ソニー

#SONY

記憶容量...16GB

ハイレゾ...ハイレゾ対応あり

一部紛失したもの(USB端子キャップなど)もあります。

写真1枚目掲載のものを配送致しますので、充分ご確認のうえ、ご購入をお願いいたします。

購入日は、2022年10月18日

ネットで26,980円でした。

初期化済みです。

使用は5回程度ですので、本体は綺麗な状態だと思います(⌒‐⌒)

使わなくなったので出品致します。

品物は、一つ一つ緩衝材で包み、ダンボールはリサイクルのものを使用して配送いたします。

ご質問などありましたら、ご遠慮なくコメントをよろしくお願いいたします\(^^)/

商品の情報 ブランド ソニー 商品の状態 目立った傷や汚れなし

