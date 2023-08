今や絶版になってなかなか手に入れる事の出来ない貴重なバンドスコア DEAD ENDのGHOST OF ROMANCE

とshambaraです。

中古品を高額で購入しました。

前の人の保管状況は分かりかねますがかなり古い商品となりますので経年劣化によるシミや汚れはありますし、煙草の臭いもありますが、バンドスコアとして使用に問題はないと思います。

shambaraの方は楽譜部分のページ剥がれはないと思いますがGHOST OF ROMANCEは画像のように49〜80ページがひと塊りでまとまって剥がれているのと数ページ単体の剥がれもあります。

ですがスコアとして抜けたページはないので使用に問題ないです。

上記を踏まえ、ご理解いただける方のみ購入をお願いします。

確認はしておりますが見落としがあるかもしれませんので、不明な点がある場合は事前にコメントでご質問をお願いいたします。

#DEADEND

#デッドエンド

#ジャパメタ

#GHOSTOFROMANCE

#shambara

#バンドスコア

#loudness

#anthem

今や絶版になってなかなか手に入れる事の出来ない貴重なバンドスコア DEAD ENDのGHOST OF ROMANCEとshambaraです。中古品を高額で購入しました。前の人の保管状況は分かりかねますがかなり古い商品となりますので経年劣化によるシミや汚れはありますし、煙草の臭いもありますが、バンドスコアとして使用に問題はないと思います。shambaraの方は楽譜部分のページ剥がれはないと思いますがGHOST OF ROMANCEは画像のように49〜80ページがひと塊りでまとまって剥がれているのと数ページ単体の剥がれもあります。ですがスコアとして抜けたページはないので使用に問題ないです。上記を踏まえ、ご理解いただける方のみ購入をお願いします。確認はしておりますが見落としがあるかもしれませんので、不明な点がある場合は事前にコメントでご質問をお願いいたします。#DEADEND#デッドエンド#ジャパメタ#GHOSTOFROMANCE#shambara#バンドスコア#loudness#anthem

商品の情報 商品の状態 全体的に状態が悪い

