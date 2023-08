人気ブランド『ドルチェ&ガッバーナ』

購入後試した程度の

新品同様のお品物です。

定価58,000円

表記サイズ 32inch 80cm

全長96cm

ホックと穴の有効範囲は

85cm〜82cm〜80cm〜77cm〜75cmの間で

だいたい2cm間隔です。

私は身長170cmの細身ですので

サイズもメンズでも、レディースでも

お使い頂けると思います。

海外限定で見たことない激レアなデザインで

かなりステキなレザーだと思いますので

気に入って頂けると思います。

箱や袋などはありませんが

丁寧に梱包して発売させて頂きます。

送料込み

コメント無しで購入okです。

ドルガバ

ドルチェアンドガッバーナ

ブランド品のハイクラスなレザー使用の品物を探している方やクロコダイルやダイヤモンドパイソンなどの爬虫類好きにはたまらないお品物になっております。

星光流天川

#星の王子さまの商品一覧

関連

シャネル、ヴィンテージ

ココマークチェーンネックレス

ロゴ 、オールド 、ペンダント

Cartier 、カルティエ 、バレンティノ 、Burberry 、バーバリー、LouisVuitton

ルイヴィトン 、FENDI 、フェンディ

HERMES 、エルメス 、CHANEL 、シャネル VALENTINO、GUCCI 、グッチ 、

ETRO 、エトロ 、COACH

コーチ 、SAINTLAURENT 、ARMANI

CELINE 、TIFFANY 、SalvatoreFerragamo

PRADA 、Furla 、ドルガバ 、LANVIN 、miumiu 、ANTEPRIMA 、MICHAELKORS

ロエベ 、プラダ 、セリーヌ 、ディオール

サンローラン

商品の情報 ブランド ドルチェアンドガッバーナ 商品の状態 新品、未使用

人気ブランド『ドルチェ&ガッバーナ』DOLCE&GABBANA海外限定品の最強ニシキヘビ柄レザーベルト購入後試した程度の新品同様のお品物です。定価58,000円表記サイズ 32inch 80cm全長96cm ホックと穴の有効範囲は85cm〜82cm〜80cm〜77cm〜75cmの間でだいたい2cm間隔です。私は身長170cmの細身ですのでサイズもメンズでも、レディースでもお使い頂けると思います。海外限定で見たことない激レアなデザインでかなりステキなレザーだと思いますので気に入って頂けると思います。箱や袋などはありませんが丁寧に梱包して発売させて頂きます。送料込みコメント無しで購入okです。ドルガバドルチェアンドガッバーナブランド品のハイクラスなレザー使用の品物を探している方やクロコダイルやダイヤモンドパイソンなどの爬虫類好きにはたまらないお品物になっております。星光流天川#星の王子さまの商品一覧関連シャネル、ヴィンテージ ココマークチェーンネックレス ロゴ 、オールド 、ペンダントCartier 、カルティエ 、バレンティノ 、Burberry 、バーバリー、LouisVuitton ルイヴィトン 、FENDI 、フェンディHERMES 、エルメス 、CHANEL 、シャネル VALENTINO、GUCCI 、グッチ 、ETRO 、エトロ 、COACHコーチ 、SAINTLAURENT 、ARMANICELINE 、TIFFANY 、SalvatoreFerragamo PRADA 、Furla 、ドルガバ 、LANVIN 、miumiu 、ANTEPRIMA 、MICHAELKORS ロエベ 、プラダ 、セリーヌ 、ディオール サンローラン

