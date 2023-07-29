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代引き人気 NINEHILLS(ナインヒルズ)ロッジ型テントSENAI 48 テント/タープ

商品の説明

NINEHILLS(ナインヒルズ)ロッジ型テント 小屋型テント 一体型フレーム 設営簡単 アウトドア キャンプテント SENAI 48（4人用）サンドカラー
新品　小川キャンパル　フィールドタープヘキサDX

A&F限定カラー　カーカムス　ポールセット(別出品テントとセット購入品)
絵本に出てくる小さな山小屋のようなフォルムのロッジ型テント。もともと70年代に主流だったロッジ型テントは、現在ではレトロで個性的なテントとして、デザイン重視で選びたい人に特におすすめのアイテム。どこか懐かしいルックスで、存在感があります。ポールを立てて、フライシートをかけるだけのシンプルな構造で、ドーム型テントや、ワンポールテントよりも設営しやすく、居住空間の広いのが特徴です。
【復刻版】 MSR パビリオン　2016 pavilion

Ogawa カーサイドタープ AL 2332

snowpeak ヘキサイーズ1 純正グランドシート付き
【おしゃれなロッジ型テント】
DOD ワンポールテントL ブラック＋専用グランドシート
小さな小屋のようなデザインで人気のロッジ型テント。自然に馴染みやすいサンドカラーを採用。様々な場所で自然と溶け込めます。温かみのあるゆったりとしたキャンプを楽しめます。
LOGOS ロゴス　ソーラーブロック Qセットタープ220

ヘリノックス タクティカルレクタ 3.5 タープ
【ワンポール構造】
コールマン　BCクロスドーム 270 グリーン　2000038429
メインフレームは、ワンポール構造。ポールを広げて立ち上げ、インナーテントをポールクリップで固定するだけのシンプルな構造で、初心者や女性でも簡単に使用できます。
ノルディスク　アルフェイム19.6 （脱着可能スカート付き）

廃盤　希少　LOGOS ロゴス　ナバホthe Pao ドームテント
【荷物置きスペース】
スノーピーク ヘキサイーズ1 SDI-101 グランドシート付き
両サイドには荷物を置けるスペースがあります。正面から向かって左側はフライシートの一部が巻き上げて開くことができ、そのスペースに室外に置いておきたい荷物などを保管できます。右側にも同様のスペースがありますが、こちらはインナーテントに小窓を付けていて、室内から手を伸ばして荷物の取り出し可能です。ペットの寝室にもできます。
ワンポールテント オガワ　pilz23 ピルツ23 レッドサンド　超希少　廃番品

NEMO(ニーモ)ダガーストーム3P フットプリント付き

ポーランド軍幕　1982年製　サイズ2
【コンパクト・軽量】
【新品未使用】DOD ワンポールテントS（タン） T3-44-TN
すべての付属品を1つのバッグに収納できます。付属品の軽量化を図り、付属品全部含めて全体で約11.2KG。(個体差があるので多少前後します。)軽く、持ちやすい設計にしているので持ち運び、移動に便利です。
小川キャンパル　2ルームテント　アポロン①

★限定値下★ コールマン Coleman スクリーンキャノピー タープⅡ

【新品】コールマン × モンロ IV 300IL XPヘキサタープ MDX

ノルディスク　ファクシー2 Faxe2si ＋グランドシート

tent-Mark DESIGNS 陣幕
テントの種類···ロッジ型テント
ワンタッチ タープテント 2 m UVカット 耐水 キャンプ アウトドア 耐水
タープの種類···スクリーンタープ
アライテント エアライズ3　 グリーン
最大収容人数···3～4人
ハンガリー軍 軍幕 ポンチョ テント USED ２枚セット
テントアクセサリー···ポール、グランドシート/テントマット、ペグ、ガイロープ、フライシート

THE NORTH FACE ネブラタープ 2

商品の情報

商品の状態目立った傷や汚れなし

【田村様専用】soomloom tent X-large 前幕セットおまけ

グランベーシック BIGオクタゴンタープ-BJ

＊獣太さま専用＊【美品】パンダvc＋ ⁄ tent-Mark DESIGNS

「廃盤品」新品未使用　サーカスTC

テンマク　サーカスTC　DX+　ダックグリーン

【カーラ・デルヴィーニュ様専用】MORNING GLORY TC
NINEHILLS(ナインヒルズ)ロッジ型テント 小屋型テント 一体型フレーム 設営簡単 アウトドア キャンプテント SENAI 48（4人用）サンドカラー 絵本に出てくる小さな山小屋のようなフォルムのロッジ型テント。もともと70年代に主流だったロッジ型テントは、現在ではレトロで個性的なテントとして、デザイン重視で選びたい人に特におすすめのアイテム。どこか懐かしいルックスで、存在感があります。ポールを立てて、フライシートをかけるだけのシンプルな構造で、ドーム型テントや、ワンポールテントよりも設営しやすく、居住空間の広いのが特徴です。【おしゃれなロッジ型テント】小さな小屋のようなデザインで人気のロッジ型テント。自然に馴染みやすいサンドカラーを採用。様々な場所で自然と溶け込めます。温かみのあるゆったりとしたキャンプを楽しめます。【ワンポール構造】メインフレームは、ワンポール構造。ポールを広げて立ち上げ、インナーテントをポールクリップで固定するだけのシンプルな構造で、初心者や女性でも簡単に使用できます。【荷物置きスペース】両サイドには荷物を置けるスペースがあります。正面から向かって左側はフライシートの一部が巻き上げて開くことができ、そのスペースに室外に置いておきたい荷物などを保管できます。右側にも同様のスペースがありますが、こちらはインナーテントに小窓を付けていて、室内から手を伸ばして荷物の取り出し可能です。ペットの寝室にもできます。【コンパクト・軽量】すべての付属品を1つのバッグに収納できます。付属品の軽量化を図り、付属品全部含めて全体で約11.2KG。(個体差があるので多少前後します。)軽く、持ちやすい設計にしているので持ち運び、移動に便利です。テントの種類···ロッジ型テントタープの種類···スクリーンタープ最大収容人数···3～4人テントアクセサリー···ポール、グランドシート/テントマット、ペグ、ガイロープ、フライシート

商品の情報

商品の状態目立った傷や汚れなし

代引き人気 NINEHILLS(ナインヒルズ)ロッジ型テントSENAI 48 テント/タープ

53分钟前

代引き人気 NINEHILLS(ナインヒルズ)ロッジ型テントSENAI 48 テント/タープ

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a972bab784

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