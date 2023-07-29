代引き人気 NINEHILLS(ナインヒルズ)ロッジ型テントSENAI 48 テント/タープ

NINEHILLS(ナインヒルズ)ロッジ型テント 小屋型テント 一体型フレーム 設営簡単 アウトドア キャンプテント SENAI 48（4人用）サンドカラー

新品 小川キャンパル フィールドタープヘキサDX



A&F限定カラー カーカムス ポールセット(別出品テントとセット購入品)

絵本に出てくる小さな山小屋のようなフォルムのロッジ型テント。もともと70年代に主流だったロッジ型テントは、現在ではレトロで個性的なテントとして、デザイン重視で選びたい人に特におすすめのアイテム。どこか懐かしいルックスで、存在感があります。ポールを立てて、フライシートをかけるだけのシンプルな構造で、ドーム型テントや、ワンポールテントよりも設営しやすく、居住空間の広いのが特徴です。

【復刻版】 MSR パビリオン 2016 pavilion



Ogawa カーサイドタープ AL 2332



snowpeak ヘキサイーズ1 純正グランドシート付き

【おしゃれなロッジ型テント】

DOD ワンポールテントL ブラック＋専用グランドシート

小さな小屋のようなデザインで人気のロッジ型テント。自然に馴染みやすいサンドカラーを採用。様々な場所で自然と溶け込めます。温かみのあるゆったりとしたキャンプを楽しめます。

LOGOS ロゴス ソーラーブロック Qセットタープ220



ヘリノックス タクティカルレクタ 3.5 タープ

【ワンポール構造】

コールマン BCクロスドーム 270 グリーン 2000038429

メインフレームは、ワンポール構造。ポールを広げて立ち上げ、インナーテントをポールクリップで固定するだけのシンプルな構造で、初心者や女性でも簡単に使用できます。

ノルディスク アルフェイム19.6 （脱着可能スカート付き）



廃盤 希少 LOGOS ロゴス ナバホthe Pao ドームテント

【荷物置きスペース】

スノーピーク ヘキサイーズ1 SDI-101 グランドシート付き

両サイドには荷物を置けるスペースがあります。正面から向かって左側はフライシートの一部が巻き上げて開くことができ、そのスペースに室外に置いておきたい荷物などを保管できます。右側にも同様のスペースがありますが、こちらはインナーテントに小窓を付けていて、室内から手を伸ばして荷物の取り出し可能です。ペットの寝室にもできます。

ワンポールテント オガワ pilz23 ピルツ23 レッドサンド 超希少 廃番品



NEMO(ニーモ)ダガーストーム3P フットプリント付き



ポーランド軍幕 1982年製 サイズ2

【コンパクト・軽量】

【新品未使用】DOD ワンポールテントS（タン） T3-44-TN

すべての付属品を1つのバッグに収納できます。付属品の軽量化を図り、付属品全部含めて全体で約11.2KG。(個体差があるので多少前後します。)軽く、持ちやすい設計にしているので持ち運び、移動に便利です。

小川キャンパル 2ルームテント アポロン①



★限定値下★ コールマン Coleman スクリーンキャノピー タープⅡ



【新品】コールマン × モンロ IV 300IL XPヘキサタープ MDX



ノルディスク ファクシー2 Faxe2si ＋グランドシート



tent-Mark DESIGNS 陣幕

テントの種類···ロッジ型テント

ワンタッチ タープテント 2 m UVカット 耐水 キャンプ アウトドア 耐水

タープの種類···スクリーンタープ

アライテント エアライズ3 グリーン

最大収容人数···3～4人

ハンガリー軍 軍幕 ポンチョ テント USED ２枚セット

テントアクセサリー···ポール、グランドシート/テントマット、ペグ、ガイロープ、フライシート

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

NINEHILLS(ナインヒルズ)ロッジ型テント 小屋型テント 一体型フレーム 設営簡単 アウトドア キャンプテント SENAI 48（4人用）サンドカラー 絵本に出てくる小さな山小屋のようなフォルムのロッジ型テント。もともと70年代に主流だったロッジ型テントは、現在ではレトロで個性的なテントとして、デザイン重視で選びたい人に特におすすめのアイテム。どこか懐かしいルックスで、存在感があります。ポールを立てて、フライシートをかけるだけのシンプルな構造で、ドーム型テントや、ワンポールテントよりも設営しやすく、居住空間の広いのが特徴です。【おしゃれなロッジ型テント】小さな小屋のようなデザインで人気のロッジ型テント。自然に馴染みやすいサンドカラーを採用。様々な場所で自然と溶け込めます。温かみのあるゆったりとしたキャンプを楽しめます。【ワンポール構造】メインフレームは、ワンポール構造。ポールを広げて立ち上げ、インナーテントをポールクリップで固定するだけのシンプルな構造で、初心者や女性でも簡単に使用できます。【荷物置きスペース】両サイドには荷物を置けるスペースがあります。正面から向かって左側はフライシートの一部が巻き上げて開くことができ、そのスペースに室外に置いておきたい荷物などを保管できます。右側にも同様のスペースがありますが、こちらはインナーテントに小窓を付けていて、室内から手を伸ばして荷物の取り出し可能です。ペットの寝室にもできます。【コンパクト・軽量】すべての付属品を1つのバッグに収納できます。付属品の軽量化を図り、付属品全部含めて全体で約11.2KG。(個体差があるので多少前後します。)軽く、持ちやすい設計にしているので持ち運び、移動に便利です。テントの種類···ロッジ型テントタープの種類···スクリーンタープ最大収容人数···3～4人テントアクセサリー···ポール、グランドシート/テントマット、ペグ、ガイロープ、フライシート

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

THE NORTH FACE ネブラタープ 2【田村様専用】soomloom tent X-large 前幕セットおまけグランベーシック BIGオクタゴンタープ-BJ＊獣太さま専用＊【美品】パンダvc＋ ⁄ tent-Mark DESIGNS「廃盤品」新品未使用 サーカスTCテンマク サーカスTC DX+ ダックグリーン【カーラ・デルヴィーニュ様専用】MORNING GLORY TC