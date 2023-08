正規品販売！ "NIGHTMARE 超レア CONTINUE" 美品 愚鈍 カセットコンピ 邦楽

BLOOD SUCKER RECORDS

VA "The NIGHTMARE CONTINUE"

カセットコンピレーション

1989年 BSR-001

オリジナル美品です!

当時新品入手し数回だけ再生してコレクションとして保管しておいた超美品

GUDON

SECOND RAISE

HOG HEADS

瘡蓋

SLUGGER

ADROIT

#愚鈍 #ジャパコア #広島ハードコア #JAPCORE #デモテープ #入手困難

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

