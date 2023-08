最終値下げ

定価:34,100円

メインカラー···ベージュ

特徴/機能/素材···USA製

【新品未使用】

new balance M990GB2 27.0㎝

付属品:変え紐

新品未使用で試し履きもしていません。

写真撮影の為に箱から出しただけです。

新品未使用ですが、一度人の手に渡った品ですので、神経質な方や、完璧をお求めの方はご購入をお控え下さい。

すり替え防止のため、ご購入後の返品はお断りさせて頂きます。

商品の情報 商品のサイズ 27cm ブランド ニューバランス 商品の状態 新品、未使用

