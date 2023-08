数年前に京都高島屋にて購入しました。3-4回ほど着用し、ここ数年は履いていませんでした。クリーニング済みです。

ハリのある生地で、低めに付いたポケットなど、デザインが可愛いパンツです。

全体的に綺麗です。サイドポケットのボタンに、クリーニングによる当たり傷があります(pic3)。また、ミシン目にそったピーリングの様なものを見つけましたが、目立つものではありません(pic4)。

Size: 36 (着丈:89.5cm, 股下:61cm, ワタリ:27.5cm)

素材: 100% cotton

Made in Madagascar

※ご購入前に必ずプロフィール欄をご一読ねがいます。

商品の情報 商品のサイズ M ブランド セリーヌ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

