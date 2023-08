BARK RIVER KNIVES

バークリバーナイブス社のブラボー1 LT ハンター

CPM3V鋼材のモデルになります。

何度かキャンプで使用しており、数回研いでいますので使用感はあります。

その分研いで手入れをしてあり、刃付け出来ているので直ぐに使用できるレベルにしてあります。

別売の皮シースもセットとなります。

ブラボー1 LTは、通常のブラボー1 よりも刃厚が薄くなっており、オールマイティに使用しやすいモデルです。

(通常のブラボー1 =6mm、ブラボー1 LT=4mm)

鋼材はCPM3Vなので、セミステンレス鋼になります。刃持ちも良く耐腐食性も高いので使い勝手のいい鋼材です。

商品の情報 商品の状態 やや傷や汚れあり

