売れ筋がひ新作！ 小紋　ちりめん　竹　紅葉　花　青海波　梅　着物　正絹　薄いあずき色 着物

自宅に保管している物を出品します。

本場大島紬・都喜ヱ門◆証紙付mk－1434



新品未使用 西陣織 唐織 本金地 松紋様 桐箱入り

小紋 縮緬 竹 紅葉 花 青海波 梅 着物 正絹

半幅帯 正絹



638⭐❣️㈱遊禅庵。未使用。逸品です❣️リバーシブル半幅帯です♪

未着用または一度着用

雑誌掲載柄 新品 西陣織高級袋帯 【綿芯仕立付】 エレガントな逸品



◆おふく◆お手入れ簡単 絽 付下げ 夏着物

着丈約162

BY 751 着物 絽 夏着物 ベージュ クリーム色 小紋 花 おしゃれ 正絹

裄丈約65

艶っぽい訪問着



Y-918 付下げ 訪問着 金彩 地模様 短冊 蛇籠 松竹梅文様 正絹 輝く

薄い小豆色

龍村製 日野間道 全通本袋



【辻が花】金糸 蝶々 振袖にも

専門用語など分かりかねますので、気になる方は購入をお控えください。

コート地 ふくれ織 紋意匠 正絹 反物



RK-272 作家物 黒留袖 金駒刺繍 着物 正絹 落款 共八掛 五つ紋 袷

ひろげた写真はご遠慮願います。元に戻せる自信がありません。

【超逸品】本場大島紬(源氏車)



週末限定値下げ 掛下 白 長襦袢(じゅばん) 白 2点セット

他のフリマなどでも出品しておりますので、購入を希望される方は、事前にコメントいただけると助かります。

☆値下げ 逸品 反物 色無地 八掛付き 百貫達雄 百貫百選 加賀乃梅染 0053



2282★ゆったりサイズ グラデーションが綺麗な付下げ着物 紋意匠縮緬地

コンパクトな梱包になります。

希少柄 河童 月 九寸開き名古屋帯 さが美扱い m-3s2470



本加賀友禅 百貫華峰 黒留袖 花鳥 孔雀 比翼なし Sサイズ

返品は受け付けておりません。

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

自宅に保管している物を出品します。小紋 縮緬 竹 紅葉 花 青海波 梅 着物 正絹 未着用または一度着用着丈約162裄丈約65薄い小豆色専門用語など分かりかねますので、気になる方は購入をお控えください。ひろげた写真はご遠慮願います。元に戻せる自信がありません。他のフリマなどでも出品しておりますので、購入を希望される方は、事前にコメントいただけると助かります。コンパクトな梱包になります。返品は受け付けておりません。

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

【2882】着物 小紋 袷 正絹 菊 楓 梅 生成×緑×赤 単品販売♪袴 150 アリサナ ブーツ22.0 のセットです帯留め 10個 選んで 自由選択袖丈48着丈151裄丈63道行き雨上着袋帯ショール高陽社ハイセンス入浴剤贈答品箱