肌触りがいい ホピ　リバーシブルペンダント ネックレス

ホピ

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ホピリバーシブルペンダントトップバチカン含めず縦横約3.8cmでバランスのいいサイズです。その日の気分で柄を選んでつけられますので、このてのトップは使い勝手が良いです。最後のナバホチェーンは付きません参考としての着用画像です。

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