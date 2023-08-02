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肌触りがいい ホピ　リバーシブルペンダント ネックレス

商品の説明

ホピ
925シルバー クロス ペンダント メンズシルバーペンダント
リバーシブルペンダントトップ
LIONHEART イルミナティネックレスK10
バチカン含めず
ナバホ族 故Gary Reevesドラゴンフライ ペンダントトップ Navajo
縦横約3.8cmでバランスのいいサイズです。
Maison Margiela TWISTED リングシルバーネックレス
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【正規品箱袋付き】BVLGARI シルバー リング チャーム 革紐 チェーン
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週末限定価格❗️ダイヤモンドカスタム レナードカムホート ドーブベル
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HERMES - vintage Heracles necklace 50cm

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商品の状態目立った傷や汚れなし

HERMES ネックレス Meli-Melo

コラントツテ ブラック×ゴールド
ホピリバーシブルペンダントトップバチカン含めず縦横約3.8cmでバランスのいいサイズです。その日の気分で柄を選んでつけられますので、このてのトップは使い勝手が良いです。最後のナバホチェーンは付きません参考としての着用画像です。

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肌触りがいい ホピ　リバーシブルペンダント ネックレス

4分钟前

肌触りがいい ホピ　リバーシブルペンダント ネックレス

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