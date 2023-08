☆ご覧いただきありがとうございます☆ NO.c-003

- - -【商品説明】- - - - - - - - - - - - - - - - - -

☆ブランド:Freak’s Store リーバイス

☆メンズ(レディース)

☆サイズ:Sサイズ

平置き寸法

写真に寸法詳細を掲載していますので

確認をお願い致します(・̑◡・̑)

☆カラー:ライトブルー

写真でご判断お願いします♡

色は映りの具合などで多少の違いがある

かもしれませんがご了承下さいm(__)m

☆商品説明・商品の状態

80sのリーバイスのヴィンテージデニムを

フリークスストアが新たにリメイクして販売された

デニムパンツになります♡

サイズが小さめなためレディースの方にもオススメ

のアイテムになります☆

購入後殆ど使用しておらず美品です❣️

まだまだステキに着ていただけます(˃̵ᴗ˂̵)❣️

☆その他:メンズ・レディース大きいサイズ・小さいサイズ

Tシャツ・ロンT・パーカー・スウェット、ワンピース

スカート・パンツ・ニット、セーター・カットソー

その他にもユナイテッドアローズ、トゥモローランドBEAMS、SHIPS、ZARA等のセレクト系、GU、UNIQLO

ユニクロなどのファスト系、ヴィンテージ、古着系等も取り扱っております❣️

☟こちらからも全商品見れます❣️

⚠️落札後のクレームは対応しかねますので

しっかりとご理解した上でのご購入をお願い

いたします。

(こちらの不備などによる場合は返品対応を

とらせていただきます)

⚠️発送方法はメルカリ便での発送になります

保管上または梱包でのシワはご容赦下さい

⚠️商品のデザイン、状態には主観を伴い

表現及び受け止め方に個人差がございます

13980

商品の情報 商品のサイズ S ブランド リーバイス 商品の状態 未使用に近い

商品の情報 商品のサイズ S ブランド リーバイス 商品の状態 未使用に近い

