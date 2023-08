ご覧頂きましてありがとうございます!

アンダーカバー01SS chaotic discordプリーツスカートパンツです。

ツルツルとして生地感、サイドジップで着脱、またアンダーカバー初期のパンクテイストが強いアイテムです。初期パンクや、80's、90'sのコムデギャルソンに強く影響を受けた初期衝動溢れるアーカイブ作品。

なかなか見かける事も少なくなってきたアイテムとなりますので、この機会に是非。

即購入OKです。

不明点はお気軽にご質問ください!

可能な限りお値下げのご相談させて頂きます!

コメント欄よりお気軽に。

よろしくお願いします!!

○サイズ 表記M

ウエスト:39

股上:20

股下:73.5

裾幅:17

素人採寸にて若干の誤差はご容赦願います。

○カラー

画像参照下さい

※個人により見え方、感じ方が異なる可能性がある事ご容赦願います。

○素材

ポリエステル:100%

●商品状態

【B】使用感はあるが、目立つ傷や大きな汚れなし

●以下状態目安

【S】ほぼ新品。美USEDの商品

【A】若干の使用感はあるが、状態の良いUSED品

【B】使用感はあるが、目立つ傷や大きな汚れなし

【C】使用感と部分的に目立つ傷や汚れあり

【D】目立つ傷や汚れあり、使用は可能。

【N】新品、未使用品、デッドストックなど

【J】ジャンク品

発送の際は折り畳む事になると思います

畳ジワご考慮下さい

※配送 簡易包装にて購入後2日以内に発送いたします。

商品の情報 商品のサイズ M ブランド アンダーカバー 商品の状態 目立った傷や汚れなし

商品の情報 商品のサイズ M ブランド アンダーカバー 商品の状態 目立った傷や汚れなし

