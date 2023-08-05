超美品 Prestige MSI 14 512GB 32GB ノートPC

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パナソニック ノートパソコン Let's Note CF-SZ5 SSD



18日まで 795）Panasonic CF-SV8 Core i5-8365U

即購入可能

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MSIのクリエイターノートpcです重量1.29kgとかなりの軽量でカフェなどの作業用にいかがでしょうか？

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Panasonic Let’snote RZ5 CF-RZ5VDFPR

製品年式···2022

NEC LaVie Note Standard PC-NS700CAW

画面サイズ···13～14.4インチ

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CPU種類···Corei7

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OS···Windows11

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メモリ···32GB～

Microsoft Surface Pro 8 キーボード&タッチペン付き！

SSD容量···512～999GB

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

定価 201800円 #MSI #prestige14 #クリエイターノートpc #ノートpc #windowspc即購入可能MSIのクリエイターノートpcです重量1.29kgとかなりの軽量でカフェなどの作業用にいかがでしょうか？製品年式···2022画面サイズ···13～14.4インチCPU種類···Corei7OS···Windows11メモリ···32GB～SSD容量···512～999GB

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

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