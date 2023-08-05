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超美品 Prestige MSI 14 512GB 32GB ノートPC

商品の説明

定価　201800円　#MSI #prestige14 #クリエイターノートpc #ノートpc #windowspc
パナソニック ノートパソコン Let's Note CF-SZ5 SSD

18日まで 795）Panasonic CF-SV8 Core i5-8365U
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MSIのクリエイターノートpcです重量1.29kgとかなりの軽量でカフェなどの作業用にいかがでしょうか？
MacBook Pro 13インチ Apple M2チップ

Panasonic Let’snote RZ5 CF-RZ5VDFPR
製品年式···2022
NEC LaVie Note Standard PC-NS700CAW
画面サイズ···13～14.4インチ
【ayks様専用】MacBook Air M1 13インチ 256GB 保証期間
CPU種類···Corei7
【美品】【新品512GB SSD】NEC VersaPro VX-4
OS···Windows11
【最終値下げ】ASUSウルトラブック ZENBOOK UX31E-RY128
メモリ···32GB～
Microsoft Surface Pro 8 キーボード&タッチペン付き！
SSD容量···512～999GB

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商品の情報

商品の状態目立った傷や汚れなし

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美品 ENVY x2 12-g000TU SIMフリー/i5/256GB/8GB
定価　201800円　#MSI #prestige14 #クリエイターノートpc #ノートpc #windowspc即購入可能MSIのクリエイターノートpcです重量1.29kgとかなりの軽量でカフェなどの作業用にいかがでしょうか？製品年式···2022画面サイズ···13～14.4インチCPU種類···Corei7OS···Windows11メモリ···32GB～SSD容量···512～999GB

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超美品 Prestige MSI 14 512GB 32GB ノートPC

29分钟前

超美品 Prestige MSI 14 512GB 32GB ノートPC

¥118,000 ¥54,280

(税込) 送料込み
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f19c21

 1984

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コメント (4)

f19c21
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