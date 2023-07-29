【送料無料キャンペーン?】 TOSHIBA AM-10M7 給水ホース等新品付き 洗濯機

TOSHIBA 洗濯機 10kg AW-10M7(W)

全国送料無料★3か月保障★洗濯機★2019年★HITACHI★NW-50C★

2019年度製

東芝全自動電気洗濯機 AW-5G8 5kg



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18A SHARP 大容量洗濯機 8kg 一人暮らし 配送設置無料

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★2016年製★ HITACHI BD-V9800ドラム洗濯機 11キロ6キロ

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風呂水吸水ホース：新品 1本 約4m

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風呂水フィルター 1個、ホースハンガー1個、

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調節ゴムシート、給水栓継手1個 、新品でお付けします。

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Panasonic全自動洗濯機5kg_2016年製



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SHARP 縦型洗濯乾燥機 11kg 乾燥6kg DS12

市販の槽洗浄洗剤で槽洗浄しております。

TOSHIBA 東芝 洗濯機 AW-8V3M 8kg 2016年製 家電

中古品ですので、擦り傷やおとせない汚れ等がございます。神経質な方や細かい事が気になる方はご購入お控え下さいませ。

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TOSHIBA 洗濯機 10kg AW-10M7(W) 2019年度製説明書なし給水ホース :新品1本 約0.8m風呂水吸水ホース：新品 1本 約4m風呂水フィルター 1個、ホースハンガー1個、調節ゴムシート、給水栓継手1個 、新品でお付けします。動作確認済み簡易な清掃はしております。市販の槽洗浄洗剤で槽洗浄しております。中古品ですので、擦り傷やおとせない汚れ等がございます。神経質な方や細かい事が気になる方はご購入お控え下さいませ。ご理解をよろしくお願いいたします。

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