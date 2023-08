【商品説明】

即日発送 ローイングスーツ Mサイズ

ご覧頂きましてありがとうございます。

値段や発送時期、梱包、サイズについてもお気軽にコメント欄からお問い合わせ下さい。

【サイズ】

M

【カラー】

赤

レッド

【梱包方法】

商品をビニール袋に入れて発送します。

【発送時期】

基本的に購入してから1~2日で発送しますが業務の都合上発送に最大7日間を要する可能性があります。気になる方は連絡下さい。

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

ぜひ下記ハッシュタグから他の商品もご覧頂ければ幸いです。よろしくお願いします。

#私のアルバルクグッズをよろしくお願いします

#私のバスケグッズをよろしくお願いします

田中大貴

adidas

アディダス

ユニフォーム

ユニホーム

ウェア

シャツ

グッズ

2022

2023

バスケットボール

Bリーグ

B.LEAGUE

アルバルク東京

千葉ジェッツ

横浜ビー・コルセアーズ

サンロッカーズ渋谷

宇都宮ブレックス

川崎ブレイブサンダース

琉球ゴールデンキングス

秋田ノーザンハピネッツ

NBA

八村塁

渡邊雄太

河村勇輝

