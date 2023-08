バズリクソンズ BUZZ RICKSON チノパン チノーズ ビンテージチノ 1945年モデル 43035 東洋エンタープライズ

M43035.

カラー(02キャメル)

サイズ31.

ウエスト81cm。

股上30.5cm。

ワタリ34.5cm。

ヒザ27cm。

スソ24cm。

股下83cm。

*168cm、62キロの体型 30サイズ着用画像。

東洋エンタープライズのミリタリーブランドであるバズリクソンズより、定番のビンテージチノパンツ 1945年モデルのご紹介です。

様々な年代のミリタリーチノを知り尽くしたバズリクソンズによる、1945年当時の再現モデルです。

1942年モデルや1945年モデル オリジナルチノパンツを制作するバズチノ!

1942年モデルに比べると、少しボリュームは抑えめですが、現代のチノパンと比べると十分にゆったりとしたシルエットを持ちます。

今新たに ビンテージスタイルが注目され、1945年当時のチノパンツを再現させた逸品。

もう一つ外見的な特徴として、割り縫い仕様となり、シルエットとは裏腹にスッキリとした印象を与えます。

生地は希少なオリジナルを分解、検証し作り上げた高密度のコットン・ウエストポイント。

ハリとコシのあるウエストポイント生地は 最初は硬く感じますが、経年変化し 体に馴染んできます。

強い織りは光沢感を生み、しなやかで高い耐久性を誇ります。

そして、穿き込む事により更に味わい深く変化する。

フロントは刻印入りのメタルボタン。

高度な縫製技術が必要となる両玉縁のポケットは、当時のオリジナルでは数が少ない希少なモデルです。

ビンテージチノパンツをここまで忠実に再現するブランドとは!

やはりバズリクソンズですね!

商品の情報 商品のサイズ M ブランド バズリクソンズ 商品の状態 新品、未使用

