PRIZMレンズはこれまでにない鮮明な視界を提供。路面、ゴルフ、海、雪山、もちろん日常使いなど、様々なシーンに合わせて鮮明に細部まで視界をはっきりクリアにさせるオークリー独自のテクノロジー。これからの季節に必需品です。

999.9 NP601 ブラック



ジールオプティクス JET 偏光サングラス

[ブランド]

miu miu 90s アイウェア PRADA

Oakley オークリー

maa様専用(カラーレンズ付き)モスコット レムトッシュ BLACK 44



WAITING FOR THE SUN サングラス

[モデル]

TOM FORD トムフォード [Snowdon TF237-F 002]

Straightlink ストレートリンク

ありちゃん様専用‼️ジェントルモンスターSound net サングラス

スタンダードフィット サングラス 偏光

few by new. F5 ブラック

型番:OO9331-07

YJさんお取り置き



マルコ様専用 guepard gp-08

[仕様]

OWN クラウンパントメガネ #03

Prizm/Polarized (コントラスト強調/偏光仕様)

【RayBan】レイバン RB2140 ICEPOP WATERMELON

(ユニセックス)

30s 国産眼鏡 giglamps購入品



45度メガネ ローデンストックカールトン

[PRIZM(プリズム)]

お値下げ!ルディプロジェクト新品未使用RUDY PROJECT KETYUM

2014年にリリースされた画期的なレンズテクノロジー。光の乱反射をカットすることで反射光のまぶしさを軽減。ガラス表面や水面の映り込みを無くします。色彩はより鮮やかに見え、対象物周辺の奥行が把握しやすくなります。

■OLIVER PEOPLES オリバーピープルズ Lassen サングラス



カトラーアンドグロス サングラス CUTLER AND GROSS LONDON

[カラー]

アイシーベルリン Quick Click3

フレーム:光沢黒色 (ポリッシュドブラック)

【美品 ケース付き】OLIVER PEOPLES Gregory peck

レンズ: 黒色 (プリズムブラックポラライズド)

EYEVAN



NEIGHBORHOOD EFFECTOR TRAMP

[特徴]

HADLEY COCO2 49

◎長時間快適に着用できる超軽量特許素材O Matterフレーム

SAINT LAURENT サングラス 常田大希

◎Unobtainiumイヤーソックスとノーズパッドで、汗や雨でも滑りにくい優れたフィット感

長渕剛 RayBan レイバン サングラス フランクリン マットブラック

◎Plutoniteレンズにより、眼に有害なUV100%カット

A19 TIFFANY&CO TF4101-F 8192/3F



廃盤品 native sons rickenbacker

[付属品]

新品 フレッド FRED FG50022U 030 メガネ サングラス

ソフトバッグ

【新品】TOM FORD FT5506F 001 53サイズ ブラック



CAZAL 607 ブラック カザールレジェンズ

[サイズ(約)]

TAYLOR WITH RESPECT diadema Aimer メガネ

写真6枚目をご参照ください

カザール サングラス

(若干の誤差はご容赦願います)

登坂広臣着用 TOM FORD Eyewear Tracy TF436 01B



★飯田将成モデル★正規レイバン即発送 RB4259F-601/87 53サイズ

[状態]※注意 必ずお読みください

A.D.S.R MASON メイソン

使用回数は5回ほど。目立った汚れキズ等はございませんので大変綺麗な状態です。

OAKLEY × FRGMNT

ただし、中古品となるためご理解頂ける方のみご購入願います。

正規 レア ヴェルサーチ エンブレムロゴ ティアドロップ メタリックサングラス黒



★美品★ ルイヴィトン コンスピラシオンパイロット サングラス Z0165U

[保管状態]

⭐️新品⭐️POCOP GENT PG-5007 メガネの愛眼 ブラック メンズ

喫煙者なし、香水未使用、ペットもおりませんので特有の匂いの付着はございません。

lesca lunetier レスカルネティエ メガネ p42



【美品】BJ CLASSIC /PREM-114S NT C-1-2



トムブラウン サングラス THOM BROWNE 49

★商品は丁寧に検品していますが、小さな傷や、シミ、細かい付着物など見落としている所があるかもしれません。ご了承の上ご購入ください。完璧なお品をお求めの場合、ご遠慮ください。

tesio サングラスフレーム TAREXレンズ入り



Ray Ban RB2132F サングラス

★ブランド品の為、発送前に傷を再確認いたしますので、発送後の返品交換はお断りさせていただきます。ご理解ご了承の程お願い申し上げます。

トムフォード TOMFORD サングラスTF752-N Jameson



999.9 フォーナインズ【定価4万円程】オシャレな眼鏡★

以上の商品説明の内容にご理解を頂ける場合のみ、

Gentle Monster クリア メガネ サングラス

ご購入をお願いいたします。

No.03❤️ RASASIER 75-SA02 眼鏡 未使用



TOM Ford TF5178-F052 メガネ ウェリントン アジアンフィット

ご検討の程よろしくお願いいたします。

【EYEVAN7285】 553



朝倉未来着用! 安心発送 正規品国内 レイバン RB4258F-601/19

レンズカラー···ブラック

商品の情報 ブランド オークリー 商品の状態 目立った傷や汚れなし

PRIZMレンズはこれまでにない鮮明な視界を提供。路面、ゴルフ、海、雪山、もちろん日常使いなど、様々なシーンに合わせて鮮明に細部まで視界をはっきりクリアにさせるオークリー独自のテクノロジー。これからの季節に必需品です。[ブランド]Oakley オークリー [モデル] Straightlink ストレートリンクスタンダードフィット サングラス 偏光型番:OO9331-07 [仕様]Prizm/Polarized (コントラスト強調/偏光仕様)(ユニセックス)[PRIZM(プリズム)]2014年にリリースされた画期的なレンズテクノロジー。光の乱反射をカットすることで反射光のまぶしさを軽減。ガラス表面や水面の映り込みを無くします。色彩はより鮮やかに見え、対象物周辺の奥行が把握しやすくなります。[カラー]フレーム:光沢黒色 (ポリッシュドブラック)レンズ: 黒色 (プリズムブラックポラライズド)[特徴]◎長時間快適に着用できる超軽量特許素材O Matterフレーム◎Unobtainiumイヤーソックスとノーズパッドで、汗や雨でも滑りにくい優れたフィット感◎Plutoniteレンズにより、眼に有害なUV100%カット[付属品]ソフトバッグ[サイズ(約)] 写真6枚目をご参照ください(若干の誤差はご容赦願います)[状態]※注意 必ずお読みください使用回数は5回ほど。目立った汚れキズ等はございませんので大変綺麗な状態です。ただし、中古品となるためご理解頂ける方のみご購入願います。[保管状態]喫煙者なし、香水未使用、ペットもおりませんので特有の匂いの付着はございません。★商品は丁寧に検品していますが、小さな傷や、シミ、細かい付着物など見落としている所があるかもしれません。ご了承の上ご購入ください。完璧なお品をお求めの場合、ご遠慮ください。★ブランド品の為、発送前に傷を再確認いたしますので、発送後の返品交換はお断りさせていただきます。ご理解ご了承の程お願い申し上げます。以上の商品説明の内容にご理解を頂ける場合のみ、ご購入をお願いいたします。ご検討の程よろしくお願いいたします。レンズカラー···ブラック

商品の情報 ブランド オークリー 商品の状態 目立った傷や汚れなし

【最終値下げ】Tom Ford 伊達メガネ ブラック トムフォードZeque TITICACA ゼクー チチカカ サングラス 偏光グラス 未使用アルマーニ サングラス ARMANI新品正規品 レイバン RB7140 2000 メガネフレーム レンズ交換可能【専用】OAKLEY オークリー サングラス ブラックBURBERRY サングラス 未使用超美品 お値下げ中23335 ポールスミス PM8230SU サングラス クリアローズ/ブラウン廃盤品 MEGANE ROCK メガネロック TARSIER セルロイド製DOLCE&GABBANA(ドルチェ&ガッバーナ) カーディガン