【2022正規激安】 ナイキ エアジョーダン6 レトロ ユニバーシティ ブルー UNC 27.0cm スニーカー

ナイキエアジョーダン6レトロ ユニバーシティブルー

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Nike Air Jordan 6 "UNC"

AIR JORDAN1 LOW / エアジョーダン1 ロー 新品 27.5cm

27.0cm

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新品未使用。

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snkrsにて購入。整理の為出品です。

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すり替え防止のためNCNRでお願いします。

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スニーカー型···ハイカット(High)

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メインカラー···ホワイト、ブルー

商品の情報 商品のサイズ 27cm ブランド ナイキ 商品の状態 新品、未使用

ナイキエアジョーダン6レトロ ユニバーシティブルーNike Air Jordan 6 "UNC"27.0cm新品未使用。snkrsにて購入。整理の為出品です。すり替え防止のためNCNRでお願いします。#NIKE#ナイキ#AIRJORDAN6#エアジョーダン#エアジョーダン6メインカラー···ブルー人気モデル···NIKE エアジョーダン6スニーカー型···ハイカット(High)シーン···バスケットボールメインカラー···ホワイト、ブルー

商品の情報 商品のサイズ 27cm ブランド ナイキ 商品の状態 新品、未使用

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