【2022正規激安】 ナイキ エアジョーダン6 レトロ ユニバーシティ ブルー UNC 27.0cm スニーカー

ナイキエアジョーダン6レトロ ユニバーシティブルー
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27.0cm
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新品未使用。
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snkrsにて購入。整理の為出品です。
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すり替え防止のためNCNRでお願いします。
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商品の情報
|商品のサイズ
|27cm
|ブランド
|ナイキ
|商品の状態
|新品、未使用
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ナイキエアジョーダン6レトロ ユニバーシティブルーNike Air Jordan 6 "UNC"27.0cm新品未使用。snkrsにて購入。整理の為出品です。すり替え防止のためNCNRでお願いします。#NIKE#ナイキ#AIRJORDAN6#エアジョーダン#エアジョーダン6メインカラー···ブルー人気モデル···NIKE エアジョーダン6スニーカー型···ハイカット(High)シーン···バスケットボールメインカラー···ホワイト、ブルー
商品の情報
|商品のサイズ
|27cm
|ブランド
|ナイキ
|商品の状態
|新品、未使用