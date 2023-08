APC edificeのオーバーサイズロゴtシャツ

サイズ: L

カラー···グレー

袖丈···半袖

柄・デザイン···プリント(ロゴなど)

ネック···クルーネック

季節感···春、夏、秋、冬

2023年3月にベイクルーズのオンラインショップで予約購入しました。

未使用で自宅で試着のみです。

着用しようと思っていたのでタグは外してあります。

サイズ(公式引用)cm

身幅 肩幅 着丈 そで丈

61 55 70 23

オーバーサイズのレディースとしても着用可能です。

未使用品になりますが自宅保管にご理解頂きご検討の程よろしくお願いします。

以下公式ホームページから引用

A.P.C. × EDIFICE

フルスクラッチで作成した特別感満載のTシャツが登場!

本国承認のもと、作成したEDIFICE初となる別注アイテム。

本来細めのフィッティングイメージがあるブランドで、あえて今らしいビッグシルエットをオリジナルで別注しました。ロゴの配置にもこだわり、プリントサイズも本来の規格にないビッグサイズを採用しています。ビッグシルエットのボディに負けない絶妙なバランスのプリントが目を惹きます。

カラー···グレー

袖丈···半袖

柄・デザイン···プリント(ロゴなど)

季節感···春、夏、秋、冬

商品の情報 商品のサイズ L ブランド アーペーセー 商品の状態 新品、未使用

APC edificeのオーバーサイズロゴtシャツサイズ: Lカラー···グレー袖丈···半袖柄・デザイン···プリント(ロゴなど)ネック···クルーネック季節感···春、夏、秋、冬2023年3月にベイクルーズのオンラインショップで予約購入しました。未使用で自宅で試着のみです。着用しようと思っていたのでタグは外してあります。サイズ(公式引用)cm身幅 肩幅 着丈 そで丈61 55 70 23オーバーサイズのレディースとしても着用可能です。未使用品になりますが自宅保管にご理解頂きご検討の程よろしくお願いします。以下公式ホームページから引用A.P.C. × EDIFICEフルスクラッチで作成した特別感満載のTシャツが登場!本国承認のもと、作成したEDIFICE初となる別注アイテム。本来細めのフィッティングイメージがあるブランドで、あえて今らしいビッグシルエットをオリジナルで別注しました。ロゴの配置にもこだわり、プリントサイズも本来の規格にないビッグサイズを採用しています。ビッグシルエットのボディに負けない絶妙なバランスのプリントが目を惹きます。カラー···グレー袖丈···半袖柄・デザイン···プリント(ロゴなど)季節感···春、夏、秋、冬

