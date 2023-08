全国発送!送料無料!整備済み!

下記の地域は完成車のまま自社便で発送させていただきます!

組み立て不要ですので届き次第すぐにお乗りいただけます★

完成車発送が可能な地域(送料無料)

大阪、京都、兵庫、滋賀、奈良、愛知、東京、埼玉、神奈川

上記以外の地域は分解しての発送のみとなります!(送料無料)

お届けの日時はこちらに合わせていただく形となります!

発送期間は最長で15日ぐらいいただく場合もございますのでご理解お願いいたします!

こちらの地域は発送を行なっておりません。

発送不可地域

※沖縄、離島、北海道

◯商品説明◯

26インチ

内装3段変速

ローラーブレーキ

手元のスイッチでライトをon offできます!

ライトはLEDです!

くるぴた(ハンドルロック)付き!

クラス27のキャリアが付いておりますので後ろ子供乗せ取り付け可能車です!

◯バッテリー、充電器について◯

充電器は付属しております!

アシスト機能も確認済みです!

バッテリーは8.9Ahです!

満充電後、平坦な道を80kgの男性が強モードで走行した所、20kmほど走行できました!

(道路状況などにより異なりますのでご参考程度にお願いいたします)

◯新品パーツ◯

フロントタイヤ

リアタイヤ

フロントチューブ

リアチューブ

フロントブレーキワイヤー

ブレーキシュー

◯発送について◯

分解しての発送となる場合の梱包の仕方

前輪、前カゴ(子供乗せ)、前泥除け、ペダル、ハンドルなど付いている場合は分解しての発送となります!

到着後、組み立てお願いいたします!

◯引き取りについて◯

お引き取りに来ていただける場合は2000円お値引きさせていただいておりますのでご購入前にコメントお願いいたします!

◯返品、交換などは行なっておりませんのでご理解お願いいたします。

商品の情報 商品の状態 やや傷や汚れあり

