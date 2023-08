【人気No.1】 ★激レア★ YOSHINORI KOTAKEヨシノリコタケバーニーズニューヨーク キャップ

定価は2万以上で限定で発売されたモデルなのでもう手に入りません!!

バーニーズニューヨークのエクスクルーシヴラインとして展開するYOSHINORI KOTAKEの"BLACK LINE(ブラックライン)"シリーズが入荷!精巧な作りのラインストーンを惜しみなく使用し、ゴールドとシルバーの2色でスターモチーフをあしらったメッシュキャップです!インラインではお馴染みのダメージ加工は廃止し、今までに展開されてきた高級感溢れるディティールを踏襲。内側のタグはBLACK LINEの文字が入ったスペシャル仕様!発売店舗限定でリリースされ、販売数も非常に少ない稀少な別注モデルです、お早めにどうぞ!

サイズ(cm)頭周り

FREEサイズ調節可能

【カラー】

BLACK

【素材】

コットン100%

メッシュ部分:ポリエステル100%

【状態】

新品

カラー···ブラック

形···ベースボール

素材···コットン

商品の情報 ブランド ヨシノリコタケ 商品の状態 新品、未使用

