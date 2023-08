【美品、即購入可、値下げ交渉歓迎、

junhashimoto(ジュンハシモト)のトラックジャケットになります。

ストレッチの効いた伸縮性のある生地で、シワになりずらく取り扱いやすいのが特徴!!

junhashimoto ジュンハシモトのパターンメイキングによる美しいシルエットが魅力です!!

写真ではわかりにくいですが、カモフラ柄のため、表情のある生地感で雰囲気のある仕上がりとなっています!!

【ブランド】

junhashimoto

ジュンハシモト

【カラー】

アイボリー

【サイズ表記】

3 (M)

【サイズ実寸】

着丈→67 cm

身幅→48 cm

肩幅→43 cm

袖丈→62 cm

平置き実寸です。

素人採寸ですので多少の誤差はご了承ください。

【状態】

商品の状態:B(目立った傷や汚れなし)

S:新品、未使用

A:未使用に近い

B:目立った傷や汚れなし

C:やや傷や汚れあり

D:傷や汚れあり

◆その他注意事項

・商品の検品は十分に行っておりますが、見落とし等がある場合もございます。また、商品は自宅保管となりますのでご理解ください。

・送料の都合上、商品は小さくたたんで発送いたします。

・ご覧いただいている商品のカラーにつきましては、光の加減等により多少異なる場合がございます。

カラー...アイボリー

袖丈...長袖

柄・デザイン...モザイク

タイプ...ジップアップ

ポケット...あり

季節感...春, 夏, 秋, 冬

商品の情報 商品のサイズ M ブランド ジュンハシモト 商品の状態 目立った傷や汚れなし

