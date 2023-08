日本未発売。

converseのCT70(ChuckTaylor70、チャックテイラー70)のローカットです。

CONVERSEの CT70 CHUCK TAYLOR ALL STAR 1970 OXです。

1970年代に発売されていた当時のオリジナルディティールを細部まで忠実に再現したFirst Stringライン。

サイドステッチや三ツ星ヒールパッチなどヴィンテージ仕様は健在。

インソールのクッションはかなり改良されており、さらにアッパーはコットンキャンバス。

ベーシックなデザインながら、機能性を兼ね備えた逸品です。

◆詳細◆

サイズ 26.0

色 ホワイト(白)

WHITE/BLACK/EGRET

素材 キャンバス

型番 A02306C

型 LOW

こちらの商品は靴の淵が赤のラインではなく黒のラインのタイプになっており、メルカリ上で出回っていないため、希少価値が高くなっているレア商品です。お探しされてる方、早いもの勝ちです。

Converse

ConverseChuckTaylor

ct70

ヴィンテージ

ビンテージ

コンバース

converse

チャックテイラー

オールスター

ct70

スニーカー

靴

商品の情報 商品のサイズ 26cm ブランド コンバース 商品の状態 新品、未使用

日本未発売。converseのCT70(ChuckTaylor70、チャックテイラー70)のローカットです。CONVERSEの CT70 CHUCK TAYLOR ALL STAR 1970 OXです。1970年代に発売されていた当時のオリジナルディティールを細部まで忠実に再現したFirst Stringライン。サイドステッチや三ツ星ヒールパッチなどヴィンテージ仕様は健在。インソールのクッションはかなり改良されており、さらにアッパーはコットンキャンバス。ベーシックなデザインながら、機能性を兼ね備えた逸品です。◆詳細◆サイズ 26.0色 ホワイト(白) WHITE/BLACK/EGRET素材 キャンバス型番 A02306C型 LOWこちらの商品は靴の淵が赤のラインではなく黒のラインのタイプになっており、メルカリ上で出回っていないため、希少価値が高くなっているレア商品です。お探しされてる方、早いもの勝ちです。ConverseConverseChuckTaylorct70ヴィンテージビンテージコンバース converseチャックテイラー オールスター ct70 スニーカー靴

