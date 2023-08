伝説的ロックバンド NIRVANA ニルヴァーナ 名アルバム IN UTERO90sのものだと状態によっては5.6万するものも。

イン・ユーテロのTシャツ。デザイン性抜群。カッコいい1着です。

少し汚れあるためこのお値段で出品させていただいております!

是非皆様手に入れてみてください!

NIRVANA

METALLICA

BEATLESS

KISS

The Rolling Stones

ADCD

バンドTシャツ

バンT

ヴィンテージTシャツ

90s

90sTシャツ

古着

アメリカ古着

supreme

stussy

ストリート

アメカジ

グランジ

カラー···ブラック

袖丈···半袖

柄・デザイン···その他

季節感···夏

カラー···ホワイト

季節感···夏

商品の情報 商品のサイズ XL(LL) 商品の状態 傷や汚れあり

