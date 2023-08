定価4.6万+税 新品 J.PRESS ジェイプレス ハリントンジャケット サイズL ベージュ 未使用品 タグ付き スウィングトップ 上質 人気 230230

商品の情報 商品のサイズ L ブランド ジェイプレス 商品の状態 新品、未使用

定価4.6万+税 新品 J.PRESS ジェイプレス ハリントンジャケット サイズL ベージュ 未使用品 タグ付き スウィングトップ 上質 人気 230230【商品の説明】商品名 :ハリントンジャケット スウィングトップ ブルゾン アウター ブランド・メーカー: J.PRESS ジェイプレスサイズ:L肩幅:46.0cm 身幅:57.5cm 着丈:68.0cm 袖丈:66.0cm素材: 表地コットン 63% ポリエステル 35% ポリウレタン 2%裏地コットン【商品の状態】使用状況 :10中10 新品未使用のお品でございます。お探しだった方は是非。【その他】不明点はご質問ください。

