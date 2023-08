新品未使用、公式タグ、箱付き

23.5cm

大人気のエクシーシリーズにピンクの可愛いカラーが登場!

お求めになる方は売り切れ前にご検討いただけると幸いです。

エアマックスエクシー ナイキ

AIR MAX Excee

定評ある快適な履き心地を備えており、普段使いに最適。一日のさまざまなニーズに対応します。さらに、上質なテクスチャー、洗練されたデザインライン、存在感のあるフォルムで、コーディネートをセンスよくアップグレード。 ミッドソールから履き口まで、誰もが求めるスタイリングしやすい快適なデザインを提供。

ランニングのパフォーマンスを高めるために設計されたAirクッショニングが、抜群に快適な履き心地を実現。3つのウィンドウでAirをアピールできるデザイン。

細長いデザインライン (と名前) でエア マックス 90を称えながら、斬新な方法で定番スタイルを現代風にアレンジ。

アウトソールに施されたラバーのディテールで、トラクションと耐久性を強化。

品番 : DX0113-600

商品名 : Nike Air Max Excee Women's Shoes

表示カラー : ライトソフトピンク/シマー/ホワイト

商品の情報 商品のサイズ 23.5cm ブランド ナイキ 商品の状態 新品、未使用

