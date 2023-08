【12月スーパーSALE 15%OFF】 ゲーミングPC フルセット デスクトップ型PC

【付属品】

・パソコン本体

・モニター

・キーボードマウス

・ケーブル類

【フォローしてくださった方々へ】

➕無線WIFI

➕Office互換品インストール

※フォローの確認を行うため購入前にお知らせください

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

<<注意>>

・fps関連の質問は無視します

(しつこい場合はブロックいたします)

・連絡先の交換はご遠慮ください

(特に出会い系は即通報します)

・他のフリマサイト等で出品していますので急に出品を取り下げる場合もあります

・返品の際はメルカリ上で出品していただく形になります

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

見た目はこだわらずコスパ重視でストレスフリーで遊びたい方向けです。コンパクトサイズになりますので持ち運びやすいものとなっております。

高スペックのものをご希望の場合は10万円以上のものをお探し下さい。

☑️[steam]、[Epic Game Launcher]

インストール済み

☑️[ドラクエX]で動作確認済み

動作確認済みゲーム

✔️Fortnite

✔️APEX

✔️GTA5

✔️Valorant

✔️PUBG

✔️R6S

✔️ARK

✔️Minecraft

Windows10(認証済み)

Intel i5第4世代(i7代2世代相当)

NVIDIA GeForce GT 1030

メモリ8GB

HDD500GB

※3枚目はイメージ図になります。pcケース等は黒系になります。

※pc本体等に細かな傷が複数箇所ある場合がございます。動作には何も影響ありません。

※スピーカー内蔵されていない場合はご自身で外付けスピーカー・ヘッドフォン等ご用意ください。

商品の情報 商品の状態 やや傷や汚れあり

