色...レッド

PLEATS PLEASE プリーツプリーズ プリーツブラウス プリーツシャツ

袖丈...長袖

美品 大きいサイズXL バーバリーロンドン シャツ ホースロゴ ベージュ

柄・デザイン...無地/ワンポイント

SEZANE X SEA NY ブラウス 新品未使用 タグ付き セザンヌ 34

素材...その他

CELINE セリーヌ 長袖シャツ ドレスシャツ ストライプ レディース グレー

テイスト・シーン...結婚式, キレイめ, 大人可愛い, カジュアル

THE PAUSE⭐︎ランダムジャガードパフブラウス

ISSEY MIYAKE ME

新品 クリッツィア KRIZIA シャツ 36 ESH140 Sサイズ ブラウス

汚れあり。クリーニングに出してください。

gypsohila♡チューリップブラウス

自宅保管の為神経質な方は御遠慮ください

【新品未使用】Ameri vintage ブラウス



シアーオーガンジーシャツ

別で出品しておりますスカートとセットアップできるようです。

商品の情報 商品のサイズ FREE SIZE ブランド ミーバイイッセイミヤケ 商品の状態 やや傷や汚れあり

色...レッド袖丈...長袖柄・デザイン...無地/ワンポイント素材...その他テイスト・シーン...結婚式, キレイめ, 大人可愛い, カジュアルISSEY MIYAKE ME汚れあり。クリーニングに出してください。自宅保管の為神経質な方は御遠慮ください別で出品しておりますスカートとセットアップできるようです。

商品の情報 商品のサイズ FREE SIZE ブランド ミーバイイッセイミヤケ 商品の状態 やや傷や汚れあり

Gypsohila ジプソフィア スモッキングカットソー ホワイト 白シミ有【iDea Luce 】執事 シャツ ブラウス新品●フレームワーク●チュニックシャツ ネイビー 2022オレンジ 花柄 長袖 トップス 2L〜L 13号 15号 春夏 薔薇 ブラウス【新品】CELEFORD パワショルチュニックブラウス 38IENA別注◆マディソンブルー◇ハンプトンバックサテンシャツ◆イエナ